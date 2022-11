Los mensajes súper polémicos de Eduardo Feinman por la muerte de Hebe de Bonafini

Hace algunas horas se conoció que Hebe de Bonafini falleció y la noticia dejó sorprendidos a todos. Ahora bien, un escándalo se desató horas más tarde por los dichos de Eduardo Feinmann contra la activista. El conductor utilizó su cuenta de Twitter para lanzar polémicos mensajes.

"Toda muerte es lamentable, pero no abuena a las personas o las redime. No voy a fingir dolor por esta persona violenta y detestable. No voy a fingir dolor por esta persona con el pañuelo manchado de corrupción por los Sueños compartidos solo con Shocklender", comenzó.

Y agregó: "No voy a fingir dolor, por una persona que no ha respetado a nuestro héroes que defendieron nuestra soberanía y territorio en Malvinas. No voy a fingir dolor por la muerte de éste ser despreciable, que se alegraba por los miles de muertos en las Torres gemelas. Varios muertos a manos de los TERRORISTAS, eran Argentinos".

Ni bien se conoció la noticia de la muerte, las redes se llenaron de mensajes. Desde la cuenta de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), escribieron: "Más sentido pesar por el fallecimiento de la compañera Hebe de Bonafini, símbolo de la lucha por los Derechos Humanos".

"Hebe fue un ejemplo de perseverancia y convicción frente a los poderes y la injusticia, que debe perpetuarse en la memoria colectiva. Los trabajadores argentinos organizados, reconocemos su coherencia su tenacidad y su fortaleza, le rendimos sentido homenaje a su lucha inclaudicable frente a todos los poderes de turno en búsqueda de Justicia", agregaron.

Y continuaron: "Los más humildes la despedimos con dolor y elevamos una oración por su memoria. Solo pedimos, Memoria, Verdad y Justicia con tu testimonio de vida". La ministra María Migliore escribió en Twitter: "Hebe fue símbolo de lucha impulsando una agenda de justicia y DDHH en Argentina".

"Un grupo de Madres que con valentía le hicieron frente al momento más oscuro de nuestra historia. Esa trayectoria es más grande que cualquier diferencia política. Me quedo con eso", finalizó. Eso no fue todo porque la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) también se hizo presente.

"La clase trabajadora tiene una gran deuda de gratitud con esta enorme militante de los DDHH y una de las constructoras de la derrota cultural de los genocidas. El conjunto de los argentinos y argentinas tenemos un país más digno de ser vivido gracias a la lucha de Hebe y las Madres", escribieron.