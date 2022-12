A qué rubro se dedica Adriana Brodsky tras dejar la actuación

Para aquellos memoriosos, Adriana Brodsky es recordada por su gran labor como actriz durante los años 80. Sin embargo, hoy en día su vida está abocada a otro rubro y alejada de los medios. Es que incursionó como empresaria gastronómica, junto a su hijo, y reveló cómo es que le va.

Recordada por sus apariciones en programas de televisión junto a Olmedo, Porcel, Sofovich, entre tantos otros, Adriana Brodsky consideró que su vida en los medios estaba terminada, por lo que optó por cambiar de rumbo en la búsqueda del mismo éxito que logró tener en los 80.

Es que Adriana es la persona que acompaña a su hijo en un nuevo proyecto gastronómico. A Javier Yofre, en medio de la pandemia, se le ocurrió la idea de poner un restaurante. Esa idea fue trabajada poco a poco hasta que se ejecutó con un local ubicado en el barrio porteño de Núñez llamado “La Fontana”.

"Estoy muy feliz, festejando una vez más. Porque en la vida hay que festejar desde las cosas más chiquitas hasta las más importantes. Estoy contenta con este lugar que nos costó tanto trabajo, pero que hoy nos bendice", comentó sobre la apertura del lugar, en diálogo con Pronto.

En cuanto a qué la motivó para poder iniciarse como empresaria gastronómica a esta edad, ella expresó: "Tantas veces me caigo y tantas veces me voy a levantar, yo creo que la vida tiene que ver con eso. Siempre hay dos millones de problemas y dos millones de soluciones, todos nos caemos pero sabemos que tenemos que seguir con un espíritu aguerrido en todos los aspectos".

"Cuando tenía 20 años pensaba una cosa y a medida que fui creciendo, fui evolucionando. A lo largo de mi carrera tuve muchos momentos difíciles, lo que pasa es que uno a veces tiene momentos difíciles porque pasan cosas con tu familia, con tus amigos, o con tu pareja, o problemas físicos y uno tiene que ir a trabajar igual. Pero siento que la vida es: te curás, te levantas y seguís. Para mí lo importante es estar en paz", aclaró sobre su prioridad a esta altura.

Para abordar distintos temas, mencionó cómo ve el avance de las mujeres, teniendo en cuenta que ella trabajó con el humor de Olmedo y Porcel: "Yo pase por esa época donde el que mandaba era el hombre. Pero no porque mande el hombre y te mande hacer algo que no querés, vos lo vas a hacer. Yo siempre hice lo que me pareció a mí, porque mi opinión y mi sentir siempre tuvieron que ver con la superación y con la libertad de la mujer. Desde muy chiquita aprendí a defenderme sola".

"Yo me distingo por ir en contra de la corriente, puedo no discutir con un grupo, pero eso no significa que lo siga. Yo tengo mi propia opinión, y hago lo que quiero. Te imaginas que a los 67 no voy a estar pidiendo permiso, no lo hice hace tres décadas atrás menos lo voy a estar haciendo ahora", concluyó con respecto a su forma de ser.