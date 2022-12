Fuerte descargo de Luis Ventura tras los dichos de Rodrigo Lussich

Luis Ventura se mostró indignado por las críticas que realizó Rodrigo Lussich sobre su performance al aire de A la Tarde (América TV). El conductor de Socios del Espectáculo (El Trece) había comentado que Ventura se comía las 's' cuando hablaba, a lo que el histórico periodista de chimentos disparó: "Yo solo me como las 's'", generando un revuelo, entendiendo que Ventura se refería a su condición sexual.

"Quiero aclararte Ventura, que eso que me como se llama poron..., por si no te queda claro, porque si sos picante, picanteá a fondo. Por suerte, los tiempos han cambiado, y decir que uno es gay y se come o no se come algo, que se llama por..., no da vergüenza, no da miedo, no da culpa, y es una ironía que atrasa veinte años decirla", expresó Lussich.

Rodrigo Lussich.

Tras los dichos del conductor, el panelista le contestó. "Me cansé de dar notas a sus móviles, a sus cronistas que venían hasta la puerta de este canal. Tuve muchas observancias del departamento de prensa de este canal porque yo le generaba títulos a otros programas", comenzó diciendo.

"Él plantea que yo me como las 's' porque soy ignorante. (Adrián) Pallares me llamó varias veces y aclaramos los tantos. Hablamos", agregó. "Rodrigo, vos me venís a picantear, no me hacés cosquillas. Te faltan unos gramos para llegar a peso pluma, yo soy peso pesado. Vos evidentemente querés entrar en otro juego del que no voy a participar. Vos le diste una connotación sexual. Nunca te nombre, nunca hablé de tu sexualidad", concluyó Ventura.