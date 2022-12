El mal momento que vivió el animador infantil Diego Topa

Grandes invitados pasaron este fin de semana por la famosa mesaza de eltrece. Tanto Mirtha Legrand como Juana Viale fueron acompañadas por importantes figuras y nadie quiso perderse lo que pasó durante las emisiones.

Uno de los que estuvo en el ciclo del canal del solcito el domingo fue Diego Topa, que hasta se animó a cocinar junto a Jimena Monteverde. De hecho, fue allí donde habló de un mal momento que vivió en el pasado cuando arrancó con su carrera.

Mesaza

Todo ocurrió cuando recordaron a Arnoldo, el personaje del cocinero italiano al que él le daba vida en Disney Channel. "Bueno, ahora ahogamos las trufas en chocolate", señaló la chef y él acotó: "Por ejemplo, Arnoldo no podía decir 'ahogar' en Disney, decía que las trufas se bañan".

Curiosa, Viale le consultó: "¿Arnoldo puede trabajar en una fiambrería y cortar fiambres?". Ante esto, Topa respondió: "Arnoldo puede hacer todo pero a él le gusta mucho mandar a los asistentes. De hecho, no sabés lo mal que me fue en una fiambrería. Al principio de la carrera uno hace de todo. ¿Fuiste fiambrera también?".

Diego Topa, Juana Viale y Jimena Monteverde

"No, todavía no pero en cualquier momento", contestó Juanita entre risas. Luego, él se explayó: "Me echaron porque cortaba mal el fiambre. El queso y el salame sale bárbaro. Pero andá a cortar paleta, jamón crudo, es difícil. Me salían mal y se caían y me lo comía. Me veían por las cámaras. Y bueno, en tres días me dijeron 'chau, chau, adiós'".