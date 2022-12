María Fernanda Callejón contó detalles de su romance con Fernando Gamboa

María Fernanda Callejón fue una de las invitadas de este sábado en La Noche de Mirtha. La actriz habló sobre su carrera y su presente laboral. Pero lo que más interesó a La Chiqui fue saber detalles sobre su actual vínculo amoroso con Fernando Gamboa.

Recordemos que a fines de junio, luego de once años en pareja, Callejón se separó de Ricky Diotto, el padre de su hija Giovanna. En este contexto, empezaron a correr los rumores de romance entre la exvedette y el exfutbolista de la Selección Argentina.

La actriz recordó que se conocieron en la década del noventa. "Yo no era conocida todavía, era la chica de Porcel o la chica de (Gerardo) Sofovich", reconoció. "Nos enamoramos en Mar del Plata y tuvimos una relación de un año. Los dos estábamos persiguiendo nuestros sueños, éramos muy chicos", rememoró sobre los motivos del fin de la relación.

Luego de treinta años, se volvieron a encontrar. "Él me escribió por Instagram en enero, y me dijo que me veía muy bien con mi familia", señaló. Yo nunca le contesté, nunca registré", agregó.

"Fue un reencuentro, la palabra novios es un montón, estoy enfocada a que mi hija sea feliz, y que reciba este cimbronazo lo más levemente posible, porque es muy chica", expresó.

Luego, contó detalles de su divorcio. "Tuve que judicializar mi divorcio. La pasé mal, tuve mucha tristeza. Pasé casi un año sin dormir, porque no imaginaba cómo decírselo a mi hija. Me estoy reinventando como mujer, me estoy reseteando", señaló.