Revelan detalles del duro presente que está atravesando María Fernanda Callejón

No todo es color de rosas para María Fernanda Callejón. Esta semana, explotó la interna con su ex, Ricky Diotto, y deberán limar asperezas en la Justicia. Según él, la conocida actriz no cumple con el régimen de visitas que pautaron para la hija que nació fruto de su amor. Sin embargo, ella insiste que lo que el hombre dice es falso. El ida y vuelta terminó afectando a Callejón y está atravesando un duro presente.

Su abogada, María José Bertolli, reveló detalles en Nosotros a la mañana, el ciclo de El Pollo Álvarez en eltrece. "A ella la están acusando de algo falso. Se dicen mentiras que afectan su rol de madre, su reputación, su nombre. El impedimento de contacto es un delito y en este caso, no existe", indicó la letrada.

Años atrás, María Fernanda Callejón junto a Ricky Diotto y su hija

Y continuó: "Para Fernanda, la única prioridad es su hija. El acuerdo al que alude Diotto no existe, es un acuerdo de palabra. A él se le presentaron cuatro propuestas de régimen pero ninguna le vino bien. Quiere que la nena pernocte en su casa los días que no son compatibles con sus actividades".

Luego, señaló: "Esto a ella la tiene muy pero muy mal psicológicamente. Su nombre es el que está en juego por algo que no es verdad. Fernanda es una persona muy querida, que postergó su carrera y su vida por su sueño de maternidad y ahora, que estaba por reinsertarse en el medio, aparece todo esto que la perjudica".

María Fernanda Callejón

Por último, expresó: "Acá se dejó trascender una notica de que Callejón no cumple con un régimen inexistente. Creo que el ego no puede estar por encima del bienestar de un menor. Pido que se trate esto con el debido respeto porque hay una mujer que está sufriendo mucho".