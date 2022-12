La sorpresiva pregunta de Jey Mammón a Nicki Nicole: “¿Cómo haces para…”

Nicki Nicole se convirtió en una de las artistas argentinas más escuchadas a nivel mundial. La joven de Santa Fe inició desde abajo y ahora es una de las mayores exponentes de su género. Hace algunas horas, la artista visitó La Peña de Morfi y habló de todo con Jey Mammón.

Ahora bien, fue el conductor quien sorprendió a la cantante con una pregunta muy íntima. Y es que, Jey Mammón le consultó a Nicki Nicole: "¿Cómo haces para tener los pies sobre la tierra?". Fue entonces que la cantante se tomó unos segundos en silencio y decidió responder.

"No sé... como que hay mucha que me plantea ¿cómo haces para ser así con la gente? Como si fuera algo difícil. A mi me pasa que hay gente afuera desde que yo llegué. Está el team oficial de Argentina mio y yo las quiero a las chicas. Y obvio que voy a bajar a saludarlas", comenzó.

Y continuó: "No es algo que tengo que pensar dos veces. Se que la gente que me sigue tiene una vida y hay mucho esfuerzo para que estén acá presentes. De hecho, ellas son de acá, pero me pasó de encontrarme con gente que es de otro lugar y viene desde re lejos a verme".

"Messi me invitó a una fiesta. Su sobrina me pidió una foto. Fui en 2019 al Cirque du Soleil de Messi en Barcelona y tuve el placer después de compartir con ellos una fiesta y la verdad es que; me sentí súper cómoda. Conocerlo a él y a su familia fue un placer", reveló.

Eso no fue todo porque contó: "Me hicieron sentir súper bien. Estaba mi mamá, todo. Era como estar en las calles de Rosario". Además, Nicki Nicole se mostró muy emocionada al ver un video que le compartieron desde el programa en el que se lo ve a su abuelo.

"Mi querida nieta, Nicki. En este momento que te estoy escribiendo, vienen siempre los recuerdos de parte de la vida que no se olvida. Como, por ejemplo, el día que tu abuela Dolly pronosticó: ‘Esta chica triunfará, será una triunfadora’. Y así fue”, expresó el hombre.