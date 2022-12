Harry Styles, talento y humildad en un show que deslumbró River

Harry Styles volvió al país con un show increíble en la cancha de River. El ex One Direction agotó los dos Monumental y enloqueció a los fanáticos que acamparon por varios meses en las inmediaciones del estadio de Nuñez. La segunda fecha es este domingo.

En el marco de su gira Love On Tour, el artista británico actuó por segunda vez en el país en este formato solista. Anteriormente lo había hecho en el DirecTV Arena, en el 2018. También vale aclarar que en el 2014 había actuado junto a One Direction en la cancha de Vélez.

Con una previa extraña ya que se vivió al ritmo del triunfo de Argentina ante Australia por los octavos de final de Mundial de Qatar 2022, alrededor de las 19 subió a escena Anita B Queen. La DJ argentina, que musicalizó el camión de Lesbodramas en la XXXI Marcha del Orgullo en CABA y pasó por el Primavera Sound en Under Club, fue la encargada de comenzar a subir la temperatura del Monumental.

Luego fue el turno de Koffee. La talentosa cantante de reggae y rapera de tan solo 21 años tuvo su salto a la fama gracias a su primer sencillo titulado “Burning”. Con mucha onda y un buen ida y vuelta con los fans dejó a las más de 70 mil personas presentes expectantes y haciendo la cuenta regresiva para la llegada de Harry Styles.

Con un look extravagante, tal como acostumbra en sus shows, y con puntualidad inglesa, haciendo honor a su nacionalidad, Harry Styles apareció en escena 21.15 con una jardinera celeste sobre una remera blanca haciendo honor a los colores de la bandera argentina. Antes, apenas el árbitro polaco pitó el final del partido y la victoria en Qatar, Harry apareció en el escenario festejando el triunfo de la selección comandada por Lionel Messi demostrando su cariño para con el país.

Los acordes de Music for a sushi restaurant fueron testigos del comienzo del recital que llegó con el artista sonriendo y provocando los gritos más profundos de los presentes, en su mayoría mujeres adolescentes. Luego siguieron Golden y Adore you para el primer saludo del artista.

“Mi nombre es Harry y es un absoluto placer estar de nuevo en Argentina”, dijo el ex One Direction en su idioma tradicional. “Gracias por venir a pasar un momento con nosotros. Guardaron estos tickets durante tanto tiempo, les agradezco por haber venido esta noche. Pasaron 4 años desde que vine a Buenos Aires y ese último show fue mi favorito de todo el tour”, agregó para el delirio del Monumental.

Los éxitos de sus últimos trabajos discográficos también dijeron presente. Cinema, Keep driving, Satellite, She, Lights up, Canyon Moon y Late Night Talking fueron parte del repertorio.

El despliegue escénico de Harry Styles también es para destacar. Bailando y corriendo de un lado al otro del escenario y adentrándose a la pista no dejó un momento de interactuar con sus fanáticas a través de palabras, gestos o sonrisas, estas últimas las más aplaudidas por las jóvenes.

El momento de One Direction, quizás el más esperado por esas jóvenes que se criaron escuchándonos al banda inglesa, dijo presente. What makes you beautiful fue la canción elegida para recordar la banda que lo consagró y le permitió tener su exitosa carrera solista.

Quizás el momento más disparatado de la noche fue cuando saludó a una adolescente que estaba de cumpleaños. Al ver el cartel aprovechó para pedirle al público que cante a viva voz el clásico cántico para su hermana Gemma que también estaba festejando su natalicio y quería que “nos escuche desde Londres”.

La referencia a Argentina estuvo presente en infinidad de ocasiones, no solamente saludando a Buenos Aires, sino haciendo alusión al triunfo argentino en Qatar. Hasta Lionel Messi se llevó una ovación de los presentes.

Un momento en donde gran parte de los presentes rompieron en llanto fue con la versión de Matilda. Adentrado en la pista, junto a sus músicos, canto esta canción que conmovió a todos. Como ya es costumbre los teléfonos celulares crearon un estadio Monumental repleto de estrellas que emocionó al propio Harry Styles.

Promediando la hora y media de show, la recta final arrancaba e hilvanaba algunas de sus canciones más exitosas. Sign of the times, Medicine, As it was y Kiwi fueron las canciones finales para un show que demostró por qué Harry Styles es quizás una de las máximas estrellas del pop en el mundo.

Este domingo será su segundo show en el estadio de River Plate y nuevamente Argentina será testigo de una noche en donde la genialidad musical y el despliegue escénico se funden con el carisma, sonrisa y humildad de Harry generando un universo soñado por las jóvenes que lo vieron desde su adolescencia.