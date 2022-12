El palito de Mirtha Legrand a su producción en pleno aire

Mirtha Legrand volvió este sábado con sus míticas cenas. En un momento del programa, la diva no le gustó algo que encontró en su escritorio y se lo hizo saber a su producción.

"¡Ay estas florcitas! ¿Qué son estas flores, chicos?", se preguntó Mirtha. "No son muy lindas, ¿no?", expresó sin vueltas. "Bueno, pero igual, muchísimas gracias. Gracias por haber adornado mi escritorio", finalizó.

Recordemos que este miércoles, Mirtha recibió la distinción de "Legión de Honor", la máxima condecoración que otorga el gobierno francés como título honorífico, que suele concederse tanto a hombres como a mujeres que hayan logrado méritos extraordinarios dentro del ámbito civil o militar. Tras la finalización de la ceremonia, la diva dialogó con la prensa sobre su presente en la televisión y dio su pronóstico para la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

"En mi vida personal he hecho siempre lo posible por ser una dama, supongo que por haberlo logrado hoy me nombran caballero", expresó La Chiqui.

"No puedo decirles lo honrada que me siento y lo que significa esta distinción a esta altura de mi vida. Y más viniendo de un país con el acervo cultural de Francia. A lo largo de mi carrera, he hecho varias obras de autores franceses y afortunadamente he tenido la oportunidad de viajar allí varias veces. Demás está decir que amo su cultura al punto que me esforcé en aprender ese idioma tan musical y que tan bien le queda a las mujeres", agregó.

Mirtha junto a Juanita Viale.

Finalmente, Mirtha sorprendió con su pronóstico para la Selección Argentina. "Ay no, no. El martes me levanté a las 6 de la mañana y en el entretiempo me quedé dormida. Cuando vino Elvira, me despertó y le digo: '¿Y Elvira?'. 'Perdimos', me dijo. Pero tengo fe que todo va a ir bien", vaticinó.