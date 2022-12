Así es la impresionante mansión que Lionel Messi compró y no puede usar

Es sabido que para Lionel Messi nada es un impedimento económico. Por esa razón, recientemente adquirió una impresionante mansión, pero con un problema: no puede usarla por una cuestión legal.



La propiedad se encuentra en una de las zonas más exclusivas de España, Cala Tarida, ubicada en el municipio de Sant Josep, al oeste en la isla de Ibiza. Tiene 568 metros cuadrados y está construida sobre un enorme terreno de 16 metros cuadrados, ideal para tener la privacidad que Messi necesita.



En cuanto a la casa, se distribuye en una planta baja de 420 metros cuadrados, un sótano de 16,79 metros, un anexo de 38,85 metros y una gran pileta de 92 metros, que recorre en paralelo la extensión de la propiedad. Digno de una estrella del fútbol, en el jardín hay instalado un arco de fútbol.

La mansión de Messi en Ibiza.



Ahora bien, por una cuestión legal, el capitán de la Selección Argentina no puede utilizar su increíble mansión: la casa está bajo una situación irregular, ya que no dispone del certificado de final de obra ni cédula de habitabilidad, informó El Periódico, de Ibiza.



El problema en cuestión surge a causa de la construcción de unas habitaciones en el garaje de la mansión que no figuraban en el proyecto inicial. Estas obras se habían ejecutado antes de que Messi comprara el complejo.



No obstante, hay una buena noticia. Según el Ayuntamiento de Sant Josep, la situación irregular a la que se refieren se puede revertir siempre y cuando se supriman las construcciones que no estaban autorizadas.

La mansión de Messi en Ibiza.



De acuerdo con la información de El Periódico de Ibiza, un abogado de Lionel Messi se puso en contacto para que esta finca obtenga la cédula de habitabilidad necesaria y cumpla con todos los requisitos de legalidad.



Para solucionar este problema, Messi deberá eliminar las habitaciones realizadas en el garaje de la vivienda y, además, devolver a su estado original todo el exterior de la finca, donde se realizaron movimientos de tierra y levantaron bancales, entre otras cosas.

La mansión de Messi en Ibiza.

La mansión de Messi en Ibiza.

La mansión de Messi en Ibiza.

La mansión de Messi en Ibiza.

La mansión de Messi en Ibiza.

La mansión de Messi en Ibiza.

La mansión de Messi en Ibiza.

La mansión de Messi en Ibiza.

La mansión de Messi en Ibiza.

La mansión de Messi en Ibiza.

La mansión de Messi en Ibiza.

La mansión de Messi en Ibiza.

La mansión de Messi en Ibiza.