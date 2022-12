Araceli González se refirió al abuso que sufrió su hijo a los 7 años

Meses atrás, Toto Kirzner (hijo de Adrián Suar y Araceli González) abrió su corazón en el ciclo de Andy Kusnetzoff y reveló que a los 7 años había sido abusado por una persona que trabajaba en su casa. Ahora, la actriz brindó una entrevista a LAM y se refirió a este traumático episodio. "Fue durísimo para mí como mamá", confesó.

Araceli González y Adrián Suar

Y continuó: "Te pasan todos los estados por el cuerpo: angustia, desesperación, ira. Uno piensa que esas cosas le pasan a las mujeres y si tenés hijas las cuidás pero no tenés conciencia de que a los niños también les puede pasar".

"Cuando nos enteramos, lo abordamos como se tenía que abordar y en familia, respetamos la decisión de Toto de no contar nada. Cuando salió a la luz fue por decisión de él. Se sintió cómodo ahí, que había mujeres que habían pasado por lo mismo que él y lo dijo", dijo frente a las cámaras de América TV.

Sobre cómo se enteró que su hijo había contado su verdad, indicó: "Yo estaba en un shopping y él estaba grabando el programa. En uno de los cortes me llama y me dice 'mamá conté todo'. Yo no entendía de qué me estaba hablando hasta que me lo explicó, me dijo que sentía que se tenía que sacar esa mochila públicamente.... yo me quedé helada".

"Recuerdo que llegué a casa y le dije a Fabi que se venía el verdadero baile. Cuando uno vive esas cosas en privado, el dolor se maneja en privado pero cuando lo hacés público, hay que lidiar con opiniones erróneas, comentarios y demás. Yo sentí que tenía que tener ocho espaldas para contenerlo y me transformé en una guerrera porque así como hubo quienes te abrazan, otros te agreden", expresó al aire.

Toto Kirzner

También, González señaló lo que ocurrió a raíz de lo que se habló en el ciclo de Telefe. "A partir de su testimonio, me escribieron muchos varones para contarme que habían pasado por lo mismo pero quizás sentían vergüenza. Hay una cuestión de machismo en la sociedad al respecto. Siento que Toto fue muy valiente", cerró.