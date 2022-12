Las razones por las que El Chato Prada volvió del Mundial de Qatar

Como cualquier futbolero argentino que tenga la posibilidad económica de hacerlo, El Chato Prada viajó a Qatar para presenciar el Mundial junto a Federico Hoppe, Marcelo y Lorenzo Tinelli y El Tirri.



No obstante, había alguien que no estaba muy feliz por ese viaje: Lourdes Sánchez, quien había expresado toda su tristeza y desazón por la decisión de su marido de pasar varias semanas instalado en Qatar.



Sin embargo, la bailarina tiene un motivo para festejar ahora, dado que el productor decidió pegar la vuelta antes de lo previsto y de manera más que sorpresiva, no sólo para quienes los esperaban en la Argentina sino también para quienes estaban con él.





Si bien la bailarina aclaró que le ofreció que se quedara más tiempo disfrutando con sus amigos en el Mundial de Qatar, El Chato la llamó por teléfono y le contó los motivos por los que decidió volver finalmente.



“Se vuelve. Yo le ofrecí que se quedara. Me dijo que quiere venir a estar con nosotros porque nos extraña mucho. Tampoco es que la ciudad lo mató demasiado. Sí esto de ir a la cancha y a los partidos, pero la ciudad le resultó un tanto aburrida”, comentó Lourdes en charla con PrimiciasYa.



No obstante, Lourdes también realizó una confesión un tanto inesperada, y más aún luego de haber protestado en un principio por el viaje: reconoció que los días que estuvieron distanciados le hicieron bien a la relación.





En ese sentido, la bailarina explicó cuáles fueron según ella los beneficios que se produjeron con el viaje del Chato Prada a Qatar, para ver a la Scaloneta en el Mundial de Qatar junto a sus amigos.



“Yo, la verdad, me estoy arreglando bien sola. Y está bueno también. Trajo una sana oxigenación a la pareja”, bromeó Lourdes, con muy buena onda y contenta por el regreso del productor.