La angustia de Coti por su relación con El Conejo tras la nominación: "Siempre soy yo la que..."

Coti Romero es una de las participantes más destacadas dentro de la casa de Gran Hermano, tanto por su forma de jugar, sobre todo en el confesionario, como por su personalidad que para nada pasa inadvertida.



Ahora, en una conversación con Maximiliano, Coti manifestó su desconcierto y angustia por no sentirse contenida por Alexis “El Conejo” Quiroga, luego de haber quedado nominada (finalmente fue salvada por Romina).



“Si él se pone muy nervioso, buscá aislarte”, le dijo Maxi a Coti, que le respondió entre lágrimas y muy conmocionada. “Y bueno, pero por qué no me pregunta ni siquiera cómo estoy”, preguntó la correntina.



“Bueno, tranquila, no te persigas. Debe estar igual de nervioso que vos”, le dijo el cordobés, intentando darle ánimo. “Me quiero ir a estar con él, pero siempre soy yo la que lo busca”, reflexionó Coti.



A pesar de su angustia, Coti fue salvada por Romina y quienes quedaron finalmente en la placa para irse este domingo son Nacho, Daniela, María Laura y Alfa, en lo que promete ser una definición muy ajustada.



Por su parte, Alexis también tenía cosas para decir sobre las actitudes de Coti, al hacerle un contundente reproche, dejándole bien en claro qué es lo que no le gusta de ella en su relación en la casa.





“Vos pensás en vos, pero en el resto, que tenés al lado y que te quiere un montón, no pensás ni un poco”, le reprochó El Conejo a Coti, con quien va y viene de crisis y buen momento de manera casi diaria.



“¿Está mal que yo piense en mí?”, le preguntó de manera tajante Coti a Alexis, que respondió con firmeza, pero tirándole un palo. “No, pero te pasa siempre eso. Vos siempre pensás en vos”, cerró.