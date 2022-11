La increíble ayuda espiritual que recibe Coti para nominar: "Escucho una voz que..."

Coti Romero es, sin duda, una de las participantes más destacadas de la actual edición de Gran Hermano, tanto por su personalidad como por su juego, que hasta el momento le salió muy bien.



Si bien no es de las participantes que más aporta a la armonía de la convivencia, Coti es una de las preferidas del público, que la tiene como una de las favoritas a llegar, como mínimo, hasta la final.



Una de las virtudes que le destacan los fanáticos y los especialistas de los debates es su forma estratégica para nominar. Coti fue la autora intelectual, por ejemplo, de la salida de Mora, quien fuera la tercera eliminada del reality.



La correntina, quien continúa semana a semana sumando adeptos entre los televidentes, confesó que recibe una especie de ayuda espiritual que incluso le clarifica la mente al momento de nominar a sus compañeros.



En una conversación con Alexis, su pareja y dupla en el juego, Coti le explicó exactamente cómo es el fenómeno sensorial que experimenta. “Cierro los ojos y siento que alguien, una vez de hombre, dijo: ‘Todo va a estar bien’. Lo que sí me acuerdo es que me dijo que era una chica muy especial. Y ahí yo supe que era Dios”, confesó.



La correntina fue más detallista en el relato y comentó que, incluso, generó un llanto de emoción una vez que comprendió que el dueño de esa supuesta voz era “Dios”. “A mí nadie me dijo que era Dios, pero yo lo sabía. En ese momento me largué a llorar”, reveló.





“Yo simplemente le estoy pidiendo a Dios que sea como él quiera. Y yo le pedí a él llegar lejos dentro de Gran Hermano. Entonces, si entro ‘en placa’ no es para irme porque sé que me va a escuchar”, explicó Coti.



Este miércoles los participantes de Gran Hermano volverán a nominar, pero este martes se definirá el nuevo liderazgo dentro de la casa. Habrá que ver si esa conexión mística también la ayuda a quedarse con dicho privilegio también.