Mercedes Funes blanqueó la verdad de su escándalo con Nicolás Cabré

Hace unos meses, cuando la obra Me duele una mujer se había terminado de manera abrupta, se habló mucho de la relación de Nicolás Cabré con sus compañeros de elenco, principalmente con Mercedes Funes, con quien, decían, había armado un escándalo.



Ahora, la actriz decidió romper el silencio y explicar cuál es la situación, cómo se lleva con el actor y los motivos por los que la obra se había terminado en su momento. “No hubo tal escándalo. A veces hay que decir cosas”, aclaró Mercedes en charla con Socios del Espectáculo.



“Se terminó porque el multiteatro, al que considero mi casa, tiene una dinámica de miércoles a domingo. En nuestro caso, por distintas cuestiones laborales, se nos complicaba seguir con esa dinámica de tantos días. Ahora tenemos la posibilidad de hacerlo viernes, sábado y domingo”, aclaró la actriz.



Asimismo, recordó cómo fue que se enteraron de la supuesta “pelea” entre ellos. “Estábamos cenando con Nico, y nos muestran: ‘Miren ustedes dos cómo se pelearon’. Son cosas que se dicen. Nico elige no hablar. A veces eso se presta a la especulación”, remarcó Mercedes Funes.



Asimismo, la actriz fue consultada sobre su relación con Nicolás Cabré, quien no suele hablar demasiado con la prensa y a quien muchas veces se lo señaló como una persona conflictiva, sobre todo en el trabajo.



“Nico es lo más. Tiene esa fama de ogro porque es extremadamente tímido y es muy reservado de su vida privada. No me meto con su vida privada, pero imagino que no debe gustarle que le pregunten si estuvo con tal o cual”, comentó Mercedes Funes.

Nicolás Cabré y Mercedes Funes.



“Como compañero es un 10. Nos adoramos. Somos amigos. Es un tipo súper generoso. Amo trabajar con él y trabajaría con él en mil proyectos. Ya había trabajado con él, hacíamos de parejita”, agregó, de manera enfática, como para que no queden dudas.



Asimismo, explicó que el desembarco de Nicolás Cabré en las redes sociales es de alguna manera para que la gente pueda conocerlo un poco, dado que, de ese modo, es él quien se encarga de manejar “lo que quiere comunicar”.