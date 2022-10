Por qué se produjo la fuerte pelea entre Nicolás Cabré y Mercedes Funes: “Él la llamó y le dijo que…”

Nicolás Cabré se convirtió en el foco de todos los medios por su pésima actitud contra Mercedes Funes. Y es que, los artistas protagonizaban una obra juntos, pero hace poco se conoció que llegó a su fin. Sin embargo, hace horas se reveló el motivo y según contaron en Implacables todo fue por el famoso.

Y es que, según revelaron, Nicolás Cabré habría tenido un ataque de furia contra Mercedes Funes: "Hubo un escándalo importante porque la obra iba a ir hasta el 4 de diciembre y termina hoy por decisión unilateral de Cabré. Él envió un mensaje diciendo ‘vuelvo y no se hace más la obra’".

"Son más de siete personas solo de técnica, y los del escenario, porque Mercedes Funes y Portaluppi no son ricos. Él es un tipo que cumple su palabra y ya le había molestado lo de los miércoles, pero esto fue una implosión. La obra sigue adelante porque la produce Cavallé con Tomás, el hijo de Carlos Rottemberg, pero terminó todo mal", agregaron.

Y finalizaron: "¿Qué es lo que dicen internamente? Claro, Nicolás Cabré es millonario, no necesita facturar un mes y para nosotros es alquiler, es comida, en un país que es difícil". Cabe recordar que hace algunos meses atrás, Nicolás Cabré abrió las puertas de su intimidad y contó detalles de su vida.

"Ojalá sea mejor padre. No me importa nada más que eso. Ojalá sea el 2 por ciento de lo que mi papá fue conmigo. Él fue el mejor. Me enseñó todo. Teniendo a Rufi, entiendo lo que me decían. Lo único que me importa es estar con ella, ver su crecimiento y ayudarla en todo lo que pueda, siempre", comenzó.

Y continuó: "Compartimos mucho tiempo juntos, y lo disfruto. Con ella hago todo lo que puedo. Las cosas laborales trato de ponerlas cuando no estoy con ella. Es mi compañerita, desde muy chico. Yo no delegué, nunca tuve niñera, desde bebé. Éramos ella y yo".

"Aprendiendo a convivir. Pero Rufi me la hace muy fácil. Rufi es recontra compañera y me banca a muerte. Hacemos muchas actividades juntos. Todo pasa muy rápido y siempre tuve claro que quiero estar. No invadirla, pero estar hasta el día que me diga ‘pá, dejá de molestar’", confesó.