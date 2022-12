El anuncio de Darío Barassi sobre su salud que generó preocupación: "Estoy...."

Para Darío Barassi, los últimos días fueron una montaña rusa de emociones, alegría y excesos. A la felicidad por ver a Argentina salir campeón del mundo se le sumó el reencuentro con los suyos en San Juan, su provincia natal, donde pasó las fiestas en familia.

Pero el cóctel de excesos sin freno tuvo sus secuelas para Barassi, que terminó cayendo en cama con mucho malestar luego de la Navidad. Así lo anunció en sus historias de Instagram, donde contó lo mal que la estaba pasando a raíz de diversos síntomas.

“Finalmente caí. Estoy muerto. Panza explotada, fiebre... debe haber sido algún virus”, dijo el conductor de 100 argentinos dicen, que combatió el aburrimiento haciendo catarsis con sus seguidores, contando los detalles de su penosa situación que en un momento pensó que podría ser Covid-19.

“Ay Dios, me siento para el ort...", aseguró Barassi en otra publicación. "Mi mujer fue con la más chiquita a buscar a la más grande y me quedé solo. No tengo con quién quejarme, por eso agarré el teléfono. No soy un buen enfermo... me quejo, balbuceo”, reconoció, con muy mala cara.

Barassi cayó enfermo tras las fiestas. Instagram Darío Barassi.

Sin embargo, la figura de El Trece rescató el lado positivo del asunto que lo tuvo a maltraer en la última semana del año: “Lo único bueno es que para el 31 ya estoy bien, voy a estar flaco y con mucha hambre”. “Pero mañana tengo un asadito, ya me lo voy a perder….”, se lamentó.

Luego, el humorista mostró a su hija mayor, Emilia, haciéndole compañía en su cuarto de enfermo, donde le hicieron llegar pollo con arroz blanco y demás comidas sanas para atravesar el cuadro de la mejor manera.

Barassi se puso a dieta. Instagram Darío Barassi.

Antes de caer enfermo, Barassi escribió un sentido posteo sobre sus vacaciones en San Juan, el rincón del país al que siempre vuelve para reencontrarse con sus orígenes y que este año fue diferente por diversas razones .

“Ahí se van, diez días espectaculares en mi provincia. Este viaje fue especial. Primera vez de Inés, que es la beba más divina y pancha del mundo, y Emilia, ya más grande, viviendo un San Juan más cercano a nuestra infancia. Primos, Diques, noches de verano eternas, horas de pile y tereré. Enamorado de verme reflejado en mi muñeca mayor”, escribió Darío, emocionado.