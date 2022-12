Ulises Jaitt reveló por qué se separó de la madre de Tomás Holder

Con la explosión incontenible de Gran Hermano se produjeron efectos secundarios como la visibilidad de los parientes de los participantes, algo que ocurrió también en el caso de Tomás Holder. La madre del primer eliminado, Gisela Gordillo, protagonizó centenares de notas en los medios.

En una de esas intervenciones públicas, la progenitora del polémico rosarino se topó con Ulises Jaitt. De ese encuentro profesional brotó una química, a la que le dieron rienda suelta y que creció para transformarse en un romance potente.

A pesar de esa conexión, algo se rompió. Al menos eso surge de la explicación del hermano de Natacha, quien se animó a admitir que el vínculo se cortó y que ya no existe nada que los une, más allá de una serie de muy gratos recuerdos.

En un diálogo con Mitre Live, Jaitt reconoció que el amor se esfumó: “Ya no estamos juntos con Gisela, la realidad es que estamos separados, duró lo que duró, nosotros nos dejamos llevar por las ganas de vernos sin conocernos, pasamos dos fines de semana y fue la emoción del momento de querer conocernos”.

Incluso, el periodista reconoció que en cierto punto se apuraron en compartir muchas horas juntos, por eso expresó: “Nosotros hicimos todo al revés y no estoy arrepentido de eso, la pasamos bien”, afirmó en referencia a dejarse llevar por la emoción y diagramar fines de semanas repletos de actividades.

En cuanto a los motivos que influyeron en la balanza y desencadenaron en la ruptura, Ulises enumeró: “Gisela es una gran mujer y una mujer muy atractiva y, con el correr de los días, vas viendo cómo opina o cosas que te van pasando en la vida cotidiana. Hubo cosas que no estaba de acuerdo en sus puntos de vista, no quiere decir que los míos sean los correctos, no encajaba su visión con la mía”.

Por eso, el famoso especificó cómo resolvieron apretar el freno para discontinuar con la relación: “De frente le dije que me parecía lo mejor frenar, hay cosas que uno no coincide y a la larga veía que no íbamos a llegar a que dure. Lo mejor era frenar y se tomó esta decisión de los dos de terminarlo, una no sabe las vueltas de la vida”.