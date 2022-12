Luciana Salazar contó la verdad sobre las brujerías a Martín Redrado

La historia entre Luciana Salazar y Martín Redrado se compone por cientos de capítulos controversiales, de toda índole, que se maximizaron desde la ruptura de la pareja, porque salieron a flote datos peliagudos. Uno de los ejes se centró en unas supuestas brujerías.

En primera instancia se habló de hechizos que habría llevado a cabo la modelo para anclar el amor con el economista. Aunque, ahora la blonda tomó el toro por las astas para contar su verdad, su visión de toda esta teoría conspirativa.

En un diálogo con Radio con vos, en el ciclo que conduce Ernesto Tenembaum, Luli Pop fue consultada respecto a esos rumores de la ejecución de actividades espiritistas. Sin vueltas, ni tapujos, la famosa respondió con total honestidad para brindar su postura.

Tras negar de manera rotunda. Así se remontó a unos descubrimientos que experimentó en 2018: “Yo encontré un vaso con mi nombre y agua en su freezer. No entendía nada. Él me dijo que no había sido él y responsabilizó a gente de su entorno”.

Así profundizó en cuestiones que halló en la mansión de Redrado en esa época. “Después una empleada encontró un frasco de miel con mi nombre. Yo no soy la que hace brujería, porque no creo en esas cosas. Pero sé que hay gente que sí”, aseveró.

Tras referirse a estas cuestiones intangibles, Luciana también ahondó en la acción legal que emprendió por una deuda millonaria en cuotas alimentarias de Matilda. “La Justicia lo embargó porque debe casi un año de la cuota alimentaria de una menor. No es algo personal, no es una discusión de expareja, es mucho más importante que eso, es la falta de la responsabilidad que él tomó en su momento con mi hija”, explicó.

Este cuadro de situación augura una batalla en los tribunales, que probablemente se extienda por un largo periodo y que se abarca en la incógnita de siempre, sobre qué rol ocupó Redrado en el nacimiento de Matilda y esa duda sobre sí es el padre o no.