Qué hará la ganadora de Canta Conmigo Ahora con su premio

Tras dos meses de competencia, Dámaris Zulli se coronó campeona de Canta Conmigo Ahora. La artista callejera se impuso delante de las cámaras de eltrece con un 63% de la votación y se transformó en la segunda ganadora del concurso junto a Nicolás Reyna. Además, es la primera mujer en triunfar en el reality conducido por Marcelo Tinelli.

Como gran premio, Zulli se llevó veinte millones de pesos y, en diálogo con La Once Diez, reveló qué hará con la extraordinaria suma de dinero.

"Ahora que tengo el premio a mi mamá y a mi nos pasaron cosas difíciles sobre todo cuando se separó de mi papá. Es muy personal y no puedo entrar en detalles pero siempre quise que mi mamá tenga su casa para que nadie pueda echarnos de ningún lado nunca más", señaló al aire dando a entender que va a comprarle una vivienda a su progenitora.

Ganadores primera y segunda temporada de Canta Conmigo Ahora

Acerca de su paso por el concurso, contó: "No terminé de procesar una cosa que pasaba otra y fue todo muy loco de verdad cómo se dio hasta llegar acá. No es fácil pararse en ese escenario, yo trabajaba de esto, hacía música en eventos, en la calle, en las redes pero esto no se parece a nada".

Y sumó: "En mi familia lo vivíamos como una final del mundial, hubo una gala de ex participantes en la que casi quedó eliminada y lloraban porque los indignaba".