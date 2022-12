Por qué Charlotte Caniggia lloró en la grabación de El Hotel de los Famosos 2

Al igual que la primera temporada de El Hotel de los Famosos, esta segunda entrega promete que dará mucho de qué hablar. O así al menos lo reconoció José María Muscari, quien forma parte del elenco de coaches del ciclo que se verá en eltrece.

El mediático brindó detalles de las grabaciones y contó que Charlotte Caniggia rompió en lágrimas por un particular motivo. "La he visto llorar porque no puede armar una cama", reveló el mediático en diálogo con La Once Diez.

José María Muscari

"Esta nueva temporada va a traer una guerra de egos. Carrillo enfrentándose a un influencer, hay toques generacionales. Hay uno que dirá vos quien te creés que sos y otro va a decir pero vos de dónde saliste", señaló.

Y Muscari agregó: "Se entiende a la fama como un concepto más amplio que la televisión que abarca a las redes. Eso es muy atractivo, la producción tuvo una gran inteligencia de armar una verdadera diversidad".

En esta segunda temporada de El Hotel de los Famosos participarán Charlotte Caniggia, Delfina Gerez Bosco, Rocío Marengo, Florencia Moyano, Fernando Carrillo, Alejo Ortíz, Federico Barón, Martín Coggi, Mimí Alvarado, Abigaíl Pereyra, Marian Farjat, Érica García, Emiliano Rella, Enzo Aguilar, Sebastián Cobellli y Juan Martino.