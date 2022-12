Martina de Gran Hermano aclaró qué pasa entre ella y Tomás Holder

Las polémicas en Gran Hermano van más allá de lo que sucede dentro de la casa. Es que afuera las cosas también están picantes. Sucede que Tomás Holder se habría peleado con su novia y se sospecha que la tercera en discordia es Martina Stewart, ex integrante del reality.

Puertas afuera las cosas se ponen picantes entre los integrantes de Gran Hermano. Es que comenzaron a salir a la luz rumores que indicaban que Tomás Holder y Martina Stewart tenían un amorío, el cual sería el motivo por el que su novia lo dejó.

Cuando ingresó a la casa de Gran Hermano, Holder anunció que tenía novia y que se encontraba muy enamorado, por lo que no iba a buscar un amor, sino que iba a jugar. Sin embargo le duró poco, ya que se convirtió en el primer eliminado.

Pese a estar poco tiempo dentro de la casa, logró entablar una muy buena relación con Martina Stewart, acusada de ser la tercera en discordia en la relación que él tenía con Paula Balbi. Es por eso que ella aprovechó el programa para aclarar su situación sentimental.

Ante la consulta de Robertito Funes, en La Noche de los Ex, Martina aclaró: “No chicos, esperen. Lo más cerca que Holder está, es de mis amigas. Se puede ofender la novia y no estaría bueno meterse ahí”.

Además, mencionó que la pregunta le vino bien porque estaba esperando la oportunidad para hablar del tema: “Aprovecho para aclararlo porque muchos me lo preguntaron. No me metería en una relación y no soy yo quién puede confirmar si siguen o no. Yo no tengo nada que ver”.

El motivo por el cual se la menciona como tercera en discordia es la cercanía que tiene con Tomás Holder, con quien se la ve habitualmente y hasta se mostraron hablando por videollamada cuando uno de los dos se encuentra de viaje.

Ante el rumor que marcaba que la novia del ex participante se había enojado por un supuesto beso entre ellos, Martina volvió a esclarecer la situación: "Si Tomás Holder se separa o no, literalmente lo más lejos soy yo. No me lo chaparía”.