La madre de Tomás Holder sorprendió al contar qué siente con la separación de su hijo

Una semana. Apenas siete días. Eso duró Tomás Holder en la casa de Gran Hermano, al convertirse en el primer eliminado del reality. No obstante, le alcanzó para que su nombre se grabe a fuego en el inconsciente colectivo, por eso llamó la atención la ruptura de su noviazgo con Paula Balbi.

El rosarino terminó la relación que disfrutó durante un poco más de siete meses con la blonda y aunque no lo oficializó de su boca, la confirmación llegó de la mano de su madre Gisela Gordillo, quien demostró una vez más que se mueve con naturalidad, y gusto, delante de las cámaras.

En una entrevista con Juan Etchegoyen, la madre del ex participante del programa de Telefe le puso todas las letras a la ruptura amorosa de su hijo: “La verdad es que es lo mejor que puede hacer Tomás, tomarse un tiempo para pensar como hombre y vivir una etapa donde él debería estar solo”.

Incluso dio a entender que no se trataba de un vínculo sano para Tomás, ya que opinó: “Hay muchas cosas que le venían haciendo mal y estaba muy cargado, como mamá y como mujer, sé hasta dónde podemos llegar las mujeres en la psiquis de un hombre”.

Además, Gisela se alegró por este presente de Holder, quien armó las valijas y viajó a México para disfrutar de la playa y el mar. ”Es el momento que tiene que reflexionar muchas cosas de su vida, fueron muchas cosas de golpe y me pone súper feliz que esté con un amigo en Cancún”, dijo.

Así, Gordillo entró en calor y terminó por revelar lo que pensaba de Balbi, que distaba de un lazo agradable de suegra y nuera. “Voy a contar algo que no conté nunca, algo que me molestó de su ex: yo tenía que ir a la gala de Gran Hermano y no tenía plata. Entonces Tomás me dijo que él me lo pagaba el pasaje, yo le dije que le pregunte a la chica y ella lo que respondió fue ´no la conozco´”, exclamó.

La madre de Tomás Holder confesó qué piensa de la ex novia

Para redondear su aprendizaje de esa actitud de la que era la novia de Tomás, la morocha añadió: “Entonces dije ‘fa, con esa persona estás saliendo le dije’. Fue un trastorno ir a Telefe, esperando el colectivo en Retiro”.

Y para que no queden dudas de su nula empatia con la rubia, Gisela especificó: “Con esta chica no hay relación, no sé qué le pasa, me bloquea, si él la elige para el resto de su vida problema de él, yo no quiero que nadie lo esté manipulando”.