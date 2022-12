El pedido que Rodrigo de Paul le hizo a sus fanáticos cuando lo encontraron con Tini en el shopping de Nordelta

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel sin dudas mantienen una de las relaciones más mediáticas de la Argentina. Sin embargo, los famosos intentan mantener un bajo perfil para evitar ser protagonistas de algunos escándalos como lo fueron durante los últimos meses.

Ahora bien, hace algunos días, Tini en diálogo con LAM dio detalles de su relación con de Paul: "Lo que me enamoró de Rodri fue su manera de ver la vida y la forma que tiene de no ponerle tanto peso a las cosas que nos son importantes. También me enamoró el amor que le tiene a su familia, a sus hijos, a sus amigos de toda la vida".

"Es un tipo súper tranquilo, yo voy con el lado osccuro de las cosas y él me muestra el otro lado, que es mas increible, me levanta y me saca una sonrisa constantemente", confesó a corazón abierto Tini Stoessel sobre todo lo que siente por Rodrigo de Paul, quien hace días le confesó su amor públicamente.

Eso no fue todo porque también habló sobre las críticas que recibió: "Es algo de todos los días. Entender que al fin y al cabo las personas que hablan o que comentan, no viven con vos en tu casa no saben la realidad muchas veces. No saben cómo se dieron las cosas".

"Entonces, siento una frustración muy grande, pero también al mismo tiempo siento que salir aclarar es como parte del juego y es peor. Uno aclaraba siempre lo mismo e igualemente se seguiía diciendo lo mismo. Todas las personas que están a mi lado, que me acompañan, saben cómo soy, saben las cosas que pasaron", expresó.

Y continuó: "Yo se cómo fueron las cosas y por eso estoy tranquila y en paz. Obvio que tuve ganas de salir a hablar porque tengo carácter. Soy súper emocional y súper sensible, pero también me pasa que trabajo hace tanto tiempo en esto que la impulsividad no sirve".

Hace algunas horas, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel fueron encontrados por fanáticos en Nordelta mientras compraban y el jugador les hizo un llamativo pedido: "Para nosotros también hoy son las Fiestas. Los único que les pido es que necesitamos comprar. Por favor, ¿pueden mantener la calma? Agradecemos todo el amor, pero necesitamos que nos dejen un poquitito para poder comprar. Nada más, por favor. Dejen un poco de tranquilidad".