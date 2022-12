Cuál es el nuevo objetivo de Coti y de Conejo tras su reconciliación en Gran Hermano

Coti se convirtió en uno de las participantes más polémicas de Gran Hermano. Y es que, su traición contra Julieta y Daniela molestó a más de uno y como si fuera poco, se desató un gran escándalo entre las mujeres de la casa más famosa del mundo tras el tenso momento.

Eso no fue todo porque días después, Coti se peleó con nada más ni nada menos que Conejo, su pareja. Todo se dio durante una charla en el patio cuando la joven de Corrientes le expresó a su novio su enojo al verlo tan cerca de Romina, con quien mantiene un gran enfrentamiento.

"No me importa si a vos no te molesta, a mi si. Y si me tengo que quedar sola, bueno. Me voy porque no me siento bien", lanzó furiosa Coti. Indignado, Conejo no dudó en responderle: "Bueno, dame la cadenita. Damela a mi, no seas tan rídicula si vengo atrás tuyo".

"Listo, no contés más conmigo y te digo una cosa, con esas cosas muy personales no se jode. Pelotuda de mierda", finalizó furioso Conejo contra Coti. Cabe recordar que durante su pelea con Julieta y Romina, la blonda decidió dejar en claro que están en un juego y que hará todo para poder ganar.

"La gente lo ve todo. Por algo te gritaron ‘Romina traidora’. Lo escuché yo. ¿Quién lo escucho? No fui la única. Nacho, vos no lo escuchaste. Parece que hay que ser una persona perfecta. Chicos, acá no se juega, parece, hay que prometerle a las personas ser leal para siempre", expresó.

Fue entonces que decidió finalizar súper picante contra Julieta con quien tuvo el peor cruce en la casa ya que ambas comenzaron a gritarse y fue Romina quien tuvo que separarlas: "No sabés cómo funciona Gran Hermano? Nunca lo viste. Vayan a jugar a la Gran amiga. Esto no es por lealtad".

Ahora bien, Coti y Conejo se reconciliaron y los jóvenes buscan formar un nuevo grupo: "Si Maxi quiere, sí o sí me lo traigo a Thiago, no lo voy a dejar solo. Y sino queremos que entre Thiago, por ende, Maxi tampoco. Tenemos que ver quién entra también porque por ahí entra alguien que está con Thiago o con Maxi y ahí es mucha gente y no me da confianza".