Bombazo: ingresarían más de 2 ex a gran hermano y hay escándalo

Una nueva polémica se generó en las últimas horas en torno a Gran Hermano luego de que se filtrara la posibilidad más que concreta de que finalmente el lunes regresen a la casa más de dos ex participantes.



En principio, estaba estipulado que regresaran tres ex jugadores: uno por elección de sus compañeros (Juliana volvió el jueves) y dos elegidos por el público. Pero, al parecer, serán más de dos quienes ingresen este lunes.



De acuerdo a información que se conoció en estas horas en plena Navidad, la posibilidad es más que concreta, lo que terminaría por generar una fuerte polémica dentro de la casa de Gran Hermano, en donde ya no estaban de acuerdo con el ingreso de dos nuevos participantes, como fueron los casos de Ariel y Camila.

El lunes ingresarán dos ex participantes a la casa de Gran Hermano.



La posibilidad que volver a ingresar a la casa de Gran Hermano le dará una nueva chance a aquellos que fueron eliminados: Lucila “La Tora”, María Laura “Cata”, Agustín “Frodo”, Daniela, Tomás Holder, Mora, Martina y Juana.



Por su parte, Juliana Díaz logró reincorporarse a la casa de Gran Hermano el pasado jueves, luego de que en una definición mano a mano con Daniela, Alexis, “El Conejo”, quien tenía voto doble y la posibilidad de desempatar por ser el líder de la semana, decidiera por ella, para darle una alegría a su amigo Maxi.



Santiago del Moro, el conductor del programa, será el encargado de comunicar los nombres de los ex participantes que podrán volver al reality. La decisión final es del público y la definición promete ser apasionante.

Son ocho los ex participantes que pueden volver a la casa de Gran Hermano.



Para eso, habrá que mandar el nombre del jugador que quieran que reingrese, al 9009. Por lo que se pudo advertir en redes sociales en estos días, Daniela es una de las preferidas para volver, ya que promete vengarse de Coti, por su nominación espontánea.



“Daniela entrando a la casa en el repechaje”, “Daniela al 9009”, “que entre Daniela para que vaya por Coti”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron, sobre todo en Twitter, en favor de Daniela Celis.