Seguidores de Gran Hermano piden la inmediata expulsión de un participante por una polémica acusación

La posibilidad de que los seguidores de Gran Hermano (Telefe) estén al tanto de lo que sucede en el reality durante las 24 horas, genera más de una controversia en las redes sociales, cuando espectadores son testigo de situaciones que no suelen verse en las galas que se emiten por el canal líder de audiencia de la televisión argentina.

Y ahora, el participante que quedó en el ojo de la tormenta por una situación que fue repudiada en las redes sociales es Ariel, reciente integrante de Gran Hermano que tuvo un gesto por el cual fue condenado en Twitter.

Mientras el nuevo concursante y Romina estaban descansando en el sillón, rodeados de otros jugadores del reality, en medio del desafío semanal que estipulaba que debían mantenerse unidos mediante sogas de a cuatro personas, y compartir movimientos.

En las imágenes, se la puede ver a Romina recostada, dándole la espalda a Ariel y escuchando a Nacho. Sin que ella se percate, él le dio palmadas en una zona íntima, y luego desistió cuando el joven que estaba en medio de la situación lo mira de manera inquisidora.

Si bien puertas adentro no se habló de esta situación en Gran Hermano, en las redes sociales estalló una campaña pidiendo la inmediata expulsión de Ariel, remarcando la situación de que no hubo consentimiento ya que Romina no se enteró de la acción del participante acusado.