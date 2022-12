Tini Stoessel confesó por qué se enamoró de Rodrigo de Paul en una entrevista exclusiva

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no podría pasar por un mejor momento. Lejos de los rumores que trascendieron hace un tiempo atrás que aseguraban una inminente separación, lo cierto es que durante estas últimas semanas el vínculo se ha fortalecido de una manera impresionante.

En las últimas horas, Tini se prestó a un mano a mano con Ángel de Brito y se confesó en LAM, el programa líder de la farándula. Mientras por estos días está cerrando el año con sus shows, ya mucho más tranquila y disfrutando de este tiempo libre junto con de Paul, la cantante dio una exclusiva imperdible.

Stoessel no se guardó nada y derrochó puro amor para con su novio. “Rodrigo es lo máximo. Creo que una de las cosas que más me enamoraron de Rodri es su manera de ver la vida y la manera de no ponerle tanto peso a las cosas que no son importantes”, comenzó explicando la artista.

Luego, destacando la personalidad del mediocampista de la Selección, agregó: “También me enamoró la manera que tiene de cuidar a las personas que ama, el amor que tiene por su familia, sus hijos y sus amigos de toda la vida, por su manera de ver la vida”.

Para finalizar, y muy enamorada, Tini cerró diciendo: “Es un tipo muy positivo, súper tranquilo. A veces, yo voy con el lado oscuro de las cosas y él me dice ‘pará, che, te estás olvidando de este lado que es mucho más increíble’. Es un tipo que me levanta y me saca una sonrisa constantemente”.

La cantante destacó además que el cuadro de salud que padeció hace un tiempo atrás su padre, Alejandro Stoessel, le sirvió para también cambiar de enfoque sobre otras situaciones de la vida, reflexionar de otra forma y encarar todo diferente, con un aprendizaje y crecimiento.

Tini Stoessel cerró su show con la presencia de Rodrigo De Paul.

Además, por si quedaban dudas de que el amor se encuentra en su mejor momento, Tini dio varios detalles íntimos con su pareja y con complicidad (estaba a unos metros de distancia). Tuvo un año difícil, pero siempre se mantuvo como una enorme entereza, y Rodrigo llegó también como otro bálsamo.

"Esta emoción es de lo feliz que estoy, de terminar el año así. Las personas saben cómo soy, cómo fueron las cosas y con eso estoy tranquila y en paz", cerró sobre las críticas que recibió por su relación con de Paul.