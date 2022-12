Quién es la esposa de Martín Liberman y cuántos hijos tiene

Siempre polémico por sus opiniones, por su manera tajante de expresarse sobre el acontecer del fútbol, Martín Liberman se convirtió en un personaje muy mediático, con arraigo notorio en sus trabajos en la pantalla chica. Ahí, en esa industria conoció a su esposa Ana Laura López.

El periodista deportivo sorprendió al participar del Bailando por un sueño, un espacio equidistante a sus habilidades como comunicador, donde dejó en claro que no brillan sus cualidades artísticas. No obstante, el show de Marcelo Tinelli le cambió la vida.

Corría el 2014, y tras separarse de Marcela Greco, su exesposa y madre de su hijo Blas, Martín trabajó codo a codo con la bailarina, quien lo impactó desde un principio, aunque el flechazo surtió efecto mucho tiempo después por las negativas iniciales de ella.

Respecto a ese periodo de ausencia de un idilio, Liberman contó: “Estábamos los dos separados. Estuve cuatro meses invitándola a tomar algo, pero no había caso”, contó él en mayo de este año. “Un día ella me escribió: ‘Desapareciste’, y yo le contesté: ‘Y sí, si no me das bola, desaparezco’. Entonces ese día nos encontramos y ya no nos separamos nunca más”.

Lo cierto es que en 2019 sellaron su amor con el paso por el registro civil en la Ciudad de Buenos Aires y una fiesta gigante en el Tattersall del Hipódromo de Palermo, que se celebró en octubre y que dispuso de una lista kilométrica de invitados, con muchos famosos.

Tras ese compromiso, la pareja se lanzó a la aventura de convertirse en padres, una situación que les demandó tratamientos y se extendió durante un periodo prolongado, hasta que en diciembre de 2021 anunciaron que Ana Laura estaba embarazada.

Así en 2022 llegó Milo, el segundo hijo de Martín, que ilumina los días de este matrimonio, que rebalsa de felicidad y alegría por esta etapa de crianza del bebé, que los tiene totalmente embelesados y motivados.