Rodrigo de Paul cantó con Tini Stoessel y le dedicó unas encendidas palabras en pleno show

Tal como lo había anticipado, Rodrigo de Paul asistió al show de Tini Stoessel de este jueves en el Campo Argentino de Polo. Durante. El futbolista subió al escenario e interpretó junto a la cantante el Himno Nacional, además le dedicó unas encendidas palabras.

La pareja logró un sostenido crecimiento en estos últimos meses, y mientras Tini Stossel estuvo en algunos de los partidos clave de la Selección argentina en el Mundial de Qatar, Rodrigo de Paul la ha acompañado también en los pasos más importantes de la carrera de la artista.

De Paul acudió al espectáculo de Tini acompañado por su hija, y el jugador subió al escenario para dedicarle unas sentidas palabras al público y a su pareja.

En primer lugar, Rodrigo de Paul le aconsejó a los miles de presentes: "Trabajen sin dañar a nadie, sin que su escalera sea los hombros de otra persona, sin dañar al de al lado. Sean felices, todo llega. Yo hoy soy muy feliz".

Acto seguido, el deportista se dirigió a Tini Stoessel y sin dudarlo dijo: “Les voy a contar por qué amo a esta mujer. Les juro que al lado tengo a la mujer de mi vida. La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento de mi vida apareció para darme mucho luz y mucho amor, asi que te agradezco y te amo. Te mereces esto, te merecés todo lo que te pasa”.