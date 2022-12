Nadia Epstein contra Marcos de Gran Hermano: "No es real eso que muestra"

Gran Hermano continúa generando amores y odios entre los televidentes. Nadie quiere quedarse ajeno a lo que sucede en el reality de Telefe y esto se puede ver en los altos números de rating que está alcanzando el ciclo.

Marcos de Gran Hermano

Una de las que salió a opinar del juego de los hermanitos fue Nadia Epstein, quien años atrás pasó por la casa más famosa de la TV. Entre varias cosas, disparó contra uno de los menos conflictivos del programa: Marcos.

"Nadie en la vida normal no opina de nada, no se confronta con nadie, no expresa nada. Creo que no es real eso que muestra, creo que él tiene una personalidad muy tranquila y eso lo ayuda a no tener problemas con nadie en la casa y escapar de la placa. No es un juego que a mí me guste ver, ni que me parezca que tenga méritos", manifestó en diálogo con La Once Diez.

También contó quién le gustaría que reingrese al programa en el repechaje. "Quisiera que entre Juan porque entre Ariel y Juan lo pueden desestabilizar (a Marcos), limar a Alfa y creo que eso me podría divertir”, indicó al aire.

Y continuó: “Por otra parte quisiera que entre Cata, porque ella tiene un motivo importante para ganar, me contó en radio una cuestión sobre su hija y creo que merece tener la oportunidad, sobre todo porque no uso ese argumento para dar lástima".