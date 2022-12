María Belén Ludueña contó detalles de su alocada despedida de soltera: "Contratamos un..."

El 12 de noviembre María Belén Ludueña y Jorge Macri se casaron en un súper evento en La Rural que contó con una extensa lista de invitados famosos. Pero antes de dar el sí, la periodista tuvo una divertida despedida de soltera que recordó en LPA.

María Belén terminó festejando en la ciudad donde nació, Mar del Plata, donde fue elegida Reina Nacional del Mar a sus 19 años. Allí, rodeada de sus hermanas y amigas y con la presencia de sus cuñadas, las hermanas de Jorge Macri, la conductora del noticiero de América fue la protagonista de una noche memorable.

Por empezar, las amigas le contrataron un “party bus”. “Me robé algunas ideas tuyas porque vos la hiciste antes que yo, mis amigas hicieron un grupo y para mí tomaron ideas de tu despedida de soltera”, admitió Ludueña ante Flor Peña, que recientemente se casó con Ramiro Ponce de León.

“Nos fuimos a Mar del Plata y las chicas contrataron el trencito de la alegría. Antes festejamos en el SUM del edificio donde vive mi hermana”, detalló la pareja del político sobre la previa al momento más alto de la fiesta. “Contratamos una barra de tragos, pero todo fue muy tranqui”, añadió.

Ludueña en su despedida de soltera. Foto Teleshow.

“Había que conservar una imagen… Creo que la conservé”, señaló, sobre la reputación que quiere cuidar, siendo la esposa de Macri. Y agregó: “Este era mi sueño, estaba feliz”. “Estaba Peppa Pig, también mis cuñadas…Para mí que Jorge me las mandó a propósito, eran las que más me cuidaban”, siguió.

María Belén aseguró en el programa de América que logró guardar la compostura durante toda la noche y que no hubo escenas de derrape: “Lo máximo que hice fue abrazarme del Hombre Araña. Después fuimos a un boliche y listo”.

La boda de Ludueña y Macri en La Rural. Instagram María Belén Ludueña.

“Me pusieron un velo y a determinada hora me pasó a buscar el tren de la alegría con sus respectivos personajes como Spiderman, un unicornio… Luego fuimos a un boliche en Playa Grande, pero terminamos temprano”, había contado Ludueña en su momento a Teleshow.

“Me acompañaron mis hermanas, mis cuñadas y amigas, muchas de la infancia. Salió espectacular porque, además, todo fue sorpresa porque yo no sabía nada. Me dijeron ‘tenés que estar en Mar del Plata tal día…’ y ahí se organizaron, hasta el pasaje en avión me sacaron”, relató.