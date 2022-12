Marcelo Polino reveló qué pasará con Amalia Granata y Mariana Brey en Radio Mitre: "Después de las vacaciones..."

Arrancó diciembre y en los canales de TV y emisoras de radio empieza a anticiparse un torbellino de novedades y cambios, de cara a la próxima temporada. Y Marcelo Polino, al frente de su propio ciclo en Radio Mitre, ya palpita lo que se vendrá en 2023.

El conductor de Polino Auténtico está listo para un nuevo desafío radial, muy distinto al que sus oyentes están acostumbrados: una propuesta centrada en entrevistas con figuras del medio en la que Amalia Granata y Mariana Brey, en principio, no tendrían lugar.

El último sábado de noviembre, el periodista anunció al aire que en los próximos meses estará solo en el estudio y que los temas del mundo de la farándula quedarán momentáneamente de lado.

Tras comentar algunos cambios de la grilla versión 2023 de la televisión, Polino adelantó: “Y hablando de cambios, voy a contar algunas modificaciones que va a haber en este programa para que la gente se entere por nosotros”.

“A partir del verano, Polino Auténtico se va a transformar en un programa de entrevistas que voy a hacer a personalidades del espectáculo y actualidad de este país”, aclaró. Y de inmediato habló del destino de Granata y Brey, que se incorporó al ciclo tras la polémica salida de Yanina Latorre.

“Las chicas se van a tomar sus vacaciones y, seguramente, van a ser convocadas cuando termine el período vacacional porque en la radio las aman y están muy conformes con el trabajo de ustedes”, señaló.

Y Marcelo cerró con un comentario personal muy cariñoso para sus colegas de aire: “Yo en lo particular las amo, son grandes compañeras”. Cabe recordar que a principios de 2022 la ausencia de Yanina, luego de seis años en el programa, generó mucho ruido

"Yanina Latorre ya no estará en este programa por decisión de la radio. No hubo acuerdo. Seguramente nos estará escuchando, nos va y la vamos a extrañar. Ella sigue en Miami”, había lanzado Polino en febrero, cuando comunicó la noticia y dio a entender que a Radio Mitre no le gustó nada la decisión de la rubia de tomarse unas largas vacaciones.

Para la panelista de LAM fue un golpe enterarse de que había quedado afuera de Polino Auténtico luego de tantos años. “Para mí, una desilusión, lo digo de verdad. Lo voy a aclarar, porque la verdad todavía no entiendo si de Polino Auténtico me sacó él o me sacó la radio. Se contradicen", dijo la angelita en ese momento.