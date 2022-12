El motivo que desató una feroz pelea al borde de las trompadas en Gran Hermano

El aislamiento está generando estragos en los participantes de Gran Hermano, y en esta oportunidad estallaron en una escandalosa pelea con amenazas e insultas que casi termina en violencia física.

La acalorada discusión se dio cuando le propusieron a los integrantes de Gran Hermano la prueba semanal, en la que tuvieron que dividirse en dos grupos y permanecer 12 horas en una cama sin tocar el suelo. Se estableció que los concursantes no podían llevar agua ni comida a la cama, y la incomodidad no tardó en hacerse notar dada la complejidad del desafío.

En uno de los grupos, Maxi empujó a Alfa para que se caiga de la cama. “Qué solución fue bajarlo”, celebró el cordobés en referencia a que puedan tener mayor comodidad en la cama. Mientras tanto, el otro grupo escuchó risas y gritos, sin entender qué es lo que sucedía.

Luego, cuando Alexis se dio cuenta de que Alfa estaba en la cocina también se bajó de la cama. “Ellos son vivos, ahora están cómodos y no dicen nada”, increpó Romina y se dirigió al otro cuarto.

Entonces los participantes de Gran Hermano se trenzaron en una intensa pelea en el pasillo. “Ahora me tiraron, vamos a decir la verdad. Paren de pelotudearme”, exclamó Walter. La escalada de insultos terminó con Romina llorando en el jardín y Alfa consolándola.

"Hay que empezar a respetarnos más. En todas las casas hay una forma”, expresó la exdiputada en la gala de Gran Hermano de este jueves. A lo que María Laura sumó: “Donde terminan tus derechos, empiezan los míos”.

Por su parte, el Conejo se disculpó: “No es algo que siento, me pasó por un momento de calentura. Pero no me retracto con cosas que he dicho sobre actuar, aunque sí por las formas”.

Al no cumplir con el desafío, los integrantes de Gran Hermano recibirán el 50% del presupuesto pensado para la comida, situación que seguramente traerá más tensiones.