Marley contó cuándo llamaron a Lali Espósito para cantar el Himno Nacional en la final del Mundial

Impresionante. Una de las experiencias más movilizantes, incluso para una estrella que sacude el mundo con su arte. Lali Espósito disfrutó, y un poco sufrió, de la responsabilidad de entonar el Himno Nacional en la final del Mundial de Qatar 2022.

La artista entregó algunas pistas de lo que sucedía en su corazón al recibir la invitación de la organización del torneo, pero tras el triunfo histórico de Argentina explicó con mayor profundidad todos los detalles de esa idea de cantar en los minutos previos de la definición del torneo.

Lali viajó a Qatar para formar parte de Por el mundo, el ciclo de Marley en Telefe. Por eso, el propio conductor arrancó con la descripción de todos los entretelones de su participación. Así reveló cuándo la convocaron: "Ayer recibimos un llamado, nos preguntaron '¿está Lali? nos gustaría que cante el Himno. Y cambió todo".

Es decir, apenas 24 horas antes del duelo contra Francia. De ese modo, Espósito explicó su reacción a la invitación: "¿Cómo? ¿Mañana? ¿en la final? Cero preparación, cero nada”. Y agregó su rápida movida para alistarse: “Me los llevé a todos al shopping para buscar que ponerme”.

Respecto a esas corridas, a ese frenesí por encontrar un look acorde, Marley graficó: “Fuimos como sus asistentes para buscarle un vestido, vieron que estaba una diosa total. Salió muy lindo el look, tuvimos que recorrer varios negocios”.

La premura provocó contratiempos, que Lali detalló: “Todo me quedaba muy grande y no había tiempo". Y así apareció un ángel salvador, que Alejandro especificó: “Teníamos de casualidad a una amiga argentina, que justo estaba acá, diseñadora ella y vino a arreglar un poco el ruedo”.

Cómo vivió Lali Espósito el sonido en la cancha

En cuanto a las vibraciones en el estadio, el animador soltó: “Vivimos como un sueño todos, vos super nerviosa por la responsabilidad de tener a millones de personas viéndote. Aparte no se escucha bien”. Otra prueba compleja para Lali en cuanto a lo técnico.

Respecto a la performance en el campo de juego, la actriz narró: “No se escuchaba nada, pido perdón. Entonces me tapaba una oreja para no escuchar, igual es difícil. En un momento me relajé y dije tengo que cantar con el corazón, no importa si escucho mas o menos”.