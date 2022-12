El día que Paredes sacó del grupo de la Selección Argentina al Dibu Martínez

Todo gira en torno al Mundial. Todo. No se habla de otra cosa en el país más que la gran final que disputará Argentina contra Francia. En una tierra que late al ritmo del fútbol, la posibilidad de levantar la tercera Copa del Mundo enloquece a todos.

Por eso cada contenido referido a la Selección Argentina se transforma en viral, por la avidez de los argentinos de consumir absolutamente cada información, cada dato, cada anécdota. Y en ese sentido, adquirió enorme visibilidad una experiencia de Leandro Paredes con el Dibu Martínez.

Resulta que el mediocampista visitó hace un tiempo ESPN PlayRoom, el ciclo que conduce Migue Granados y que se caracteriza por la informalidad, por la espontaneidad y un clima ameno y muy descontracturado en el que los entrevistados se sienten muy cómodos.

Ese clip volvió a viajar a rauda velocidad por las redes sociales, a partir de una experiencia muy peculiar. Resulta que el conductor le propuso al jugador: “¿Tenés el celu encima? ¿Puedo ver el grupo de WhatsApp de la Selección?”. Una intriga de miles y miles.

Paredes le contestó que no le mostraría ese chat íntimo. Y así le surgió la idea extraña a Migue: “Ya me lo mostró Di Maria, vos sos el administrador. ¿Echaste a alguien alguna vez del grupito? ¿Podés echar a alguien ahora? A elección y después lo volvés a agregar, solo para molestar”.

Un juego que Leandro aceptó, por eso inició la coordinación del futbolista a eliminar del grupo. “Si, dale. ¿A quién echamos? ¿El Cuti Romero?”. Granados apretó el acelerador: “No, no, a alguien más picante. No, sacá a uno que se enoje más, al más calentón, que no entienda porque lo sacaste”.

Así surgió el nombre que se le vino a la mente a Paredes: “Al Dibu, saquemos al Dibu”. Granados estalló de emoción y fiscalizó que su invitado lleve adelante su promesa y al ver que sacó a Martínez exclamó: “Te quiero ver hacerlo. Hermoso, lo limpió. Afuera el Dibu”.