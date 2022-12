A qué religión se volcó Belen Etchart, la finalista de Gran Hermano 2015

Para algunos, la verdadera ganadora de Gran Hermano 2015 fue Belén Etchart, quien salió tercera en la edición que ganó Francisco Delgado. Luego de su paso por el reality pasó por varios trabajos dentro del medio, aunque de un momento a otro cambió de rumbo debido a que una religión la atrapó.

Además de Belén Etchart, los finalistas de esa edición fueron: Francisco Delgado, Matías Schrank y Mariano Berón. Sin embargo, entre ellos, la única que logró estar dentro de la casa los 155 días fue ella, ya que los otros habían reingresado.

Una vez fuera de Gran Hermano, Belén consiguió trabajo como azafata en el programa de Guido Kaczka, estuvo en Carlos Paz y Mar del Plata junto a distintas obras teatrales con Fede Bal, Laurita Fernández y Osvaldo Laport. Pero hubo algo que fue más fuerte y por eso optó por alejarse de la fama y los medios.

Ante su paso por la casa más famosa, mencionó: “Tengo un recuerdo alegre. Al principio lo viví con mucho nervios por esto que decís: fui la primera, la que inauguré la casa. Pero enseguida me fui relajando y me divertí mucho. Las sensaciones, hoy, a la distancia, son positivas. Y no me arrepiento de nada”.

En cuanto a los motivos por los que comenzó a alejarse de la fama, Belén Etchart reveló : “En la última experiencia laboral tuve un contratiempo extraño con el productor. Nunca se supo por qué de un día para el otro me bajaron de la obra. Fue muy turbio, muy raro, pero bueno... Prefiero no dar nombres ni nada por cuestiones legales”.

“Después de eso no seguí estudiando actuación ni yendo a castings. Paralelamente a lo artístico yo me venía dedicando a la venta de indumentaria en el interior del país y se me abrieron varias puertas, gracias a Dios, para seguir por esa brecha”, contó.

Respecto a su vínculo con la religión, expresó: ”Me crie en una familia cristiana, con sus aciertos y desaciertos. Pero creo que la relación personal con Dios es día a día y va en crecimiento. Es inmenso el poder de Dios y el crecimiento que uno tiene dejándose guiar por Él, por lo que representa”.

“No me limitaría a decir que ya lo conozco. Lo experimentó todos los días, cada mañana y momento a momento. Particularmente es una manera de vivir, de confiar, que hace bien a la cabeza y al alma”, concluyó Belén Etchart sobre la importancia que tiene la religión en su vida.