¿Otra vez? Aseguran que Giselle Rímolo estaría atendiendo en una clínica de Pilar

Un nuevo escándalo está surgiendo alrededor de Giselle Rímolo. Es que aseguran que estaría atendiendo a pacientes en una clínica de Pilar, informaron en el programa A La Tarde, que sale al aire por la pantalla de América.



De acuerdo a la información del ciclo hoy bajo la conducción de Luis Ventura, la ex esposa de Silvio Soldán, luego de cumplir su condena en la cárcel por ejercer como falsa médica, habría vuelto a atender.



Según los datos revelados por el cronista de A La Tarde Tucho, lo estaría haciendo con el apellido de su pareja: Gaineddú. Sin duda, se trata de un verdadero escándalo tan inesperado como indignante.



“Giselle Rímolo estaría yendo tres veces por semana a esta clínica. Tendríamos chequeado el auto en el cual vendría, es de una marca francesa que ya no se fabrica más”, indicó el cronista Tucho.



Rímolo fue esposa de Silvio Soldán y, en la época en la que eran pareja, fue denunciada por ejercer como médica cuando no tenía el título habilitante. Es decir, no era médica profesional y no podía atender.



Por esa causa, que significó un impresionante escándalo mediático en su momento, Giselle Rímolo fue condenada en el año 2012 por ejercicio ilegal de la medicina y adulteración de medicamentos.

Giselle Rímolo luego de cumplir la condena. Foto: web.



Luego de cumplir la condena de más de nueve años de prisión, la ex esposa de Silvio Soldán salió en libertad en el año 2021. El caso salió a la luz a través de un informe de Telenoche, donde se revelaba la condición de falsa médica.



El caso por el cual fue condenaba fue el de Liliana Díaz, paciente de Rímolo, que habría ingerido unas pastillas recetadas por ella. Tenía 41 años cuando falleció y su familia inició una demanda penal.