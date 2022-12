Cristian U contó el chisme que nadie sabía sobre Juliana de Gran Hermano: "Se olvidó de Maxi con..."

Cristian U fue uno de los ganadores más destacados de todas las ediciones de Gran Hermano y en la actual edición está oficiando como analista, pero también en una especie de rol de periodista, ya que suele aportar datos de los participantes.



Sucede que, en el marco de “La noche de los ex”, que conduce Robertito Funes Ugarte todos los viernes en la pantalla de Telefe, Cristian U reveló datos sobre qué está haciendo afuera Juliana y la mandó al frente.



Uno de los temas que se abordaron en la noche de último viernes fue la presencia de los nuevos participantes, mientras afuera se observaba la fiesta. Allí, visualizaron a Maxi, a quien vieron “desdibujado”.



Allí, en el estudio, Agustín lo defendió y aseguró que el cordobés es “muy sentimental” y que los viernes no la pasa bien porque no está Juliana con él. Hay que recordar que apenas habían pasado unos días adentro de la casa cuando ellos empezaron a estar en pareja.



“Él es muy transparente y se nota. Y le está jugando en contra”, comentó Agustín, el último eliminada de la casa de Gran Hermano y aspirante a volver a ingresar en el repechaje que está muy cerca.



Asimismo, entre los ex participantes que estaban en el programa coincidiendo que en que Maxi el cordobés “miró mucho a Camila”, la nueva integrante de la casa, a la cual las chicas ya no ven con buenos ojos.

Juliana y Maxi, en Gran Hermano. Foto: captura televisión.



En ese momento, Ximena Capristo intentó ponerle algo de sentimentalismo a la cuestión y aseguró que “el corazón de Maxi está con Tini (Juliana). Ante esto, Cristian U acotó: “¿Y Tini lo tendrá con Maxi?”. Sorpresivamente, le respondió: “Y vos me contaste cosas que no”.



En ese instante, todos comenzaron a gritar y exclamar, por lo que el ganador de la edición 2011 tuvo que explicar que una noche salió con su novia, con Juliana y con otros amigos y que “fue una semana nada más”, dejando entrever que había un tercero en discordia. “Se olvidó de Maxi. El corazón de Tini no está con De Paul”, aseguró Cristian U.