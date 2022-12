Los tatuajes de la nueva novia de Alexis Puig

Luego de su separación de Lola Cordero, en diciembre de 2021, unos meses después el periodista y crítico de cine Alexis Puig presentó a su nueva novia, una joven llamada Luciana Méndez.



Apenas tres meses habían pasado de la confirmación de la ruptura con la periodista española y Alexis Puig ya se mostraba en redes sociales con Luciana, de 33 años e ingeniera de software, que llama mucho la atención por sus tatuajes, que cubren parte de su torso, cuello y rostro.



“Software de día. Deidad sobrehumana de noche. Madre Fungi – Celtic y Gypsy Dancer (bailarina gitana)”. Así se describe Luciana Méndez en su perfil de Insagram, en donde sorprende con sus tatuajes y disfraces.

Luciana Méndez, la novia de Alexis Puig. Foto: Instagram.



En su cuenta de Instagram, se puede ver a Luciana Méndez luciendo sus tatuajes en producciones fotográficas: tiene tatuado prácticamente todo el torso, el cuello por completo y parte de su rostro.



Cuando comenzó su relación con Alexis Puig, Luciana tenía tatuada su espalda parcialmente, pero en las publicaciones de los últimos meses compartió imágenes de una producción en la que su espalda aparece completa.



De esta manera, se puede intuir que los brazos y las piernas podrían terminar completamente cubiertas por tinta y llamativos diseños, que solo sería cuestión de tiempo. La joven posa en su cuenta de Instagram muy orgullosa de su figura.

Luciana Méndez, la novia de Alexis Puig. Foto: Instagram.



En una charla con Socios del Espectáculo, el periodista y crítico de cine habló de su relación con la joven de 33 años. “Estamos contentos. Yo estoy súper bien. Empezamos a salir a principios de año. Si bien nos conocíamos por Instagram, no habíamos interactuado”, comentó Alexis Puig.



“Cuando yo anuncié públicamente que me había separado, Luciana también se había separado de su novio y me escribió por Instagram. Me dijo: ‘¿Por qué no vamos al cine?’”, reveló el periodista.

Luciana Méndez, la novia de Alexis Puig. Foto: Instagram.

Luciana Méndez, la novia de Alexis Puig. Foto: Instagram.

Luciana Méndez, la novia de Alexis Puig. Foto: Instagram.

Luciana Méndez, la novia de Alexis Puig. Foto: Instagram.