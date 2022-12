La tremenda advertencia de Jimena Barón a su hermano antes de su ingreso a El Hotel de los Famosos

Falta cada vez menos para que comience la segunda temporada de El Hotel de los Famosos y uno de los participantes de la nueva edición será Federico Barón, el hermano de Jimena Barón, quien le hizo una picante advertencia.



En diálogo con Locho Loccisano, Federico Barón fue más sincero que nunca y contó qué fue lo que le dijo su hermana previo a ingresar al reality de El Trece, que conducen Pampita y El Chino Leunis.



“¿Vos pensás que una persona es capaz de inventar un personaje y actuar durante 24 horas?”, le preguntó Locho Loccisano. “No, creo que no. Me parece que es complicado fingir durante tanto tiempo”, respondió el actor.



Luego, intentando provocar que pisara el palito, Locho le preguntó qué le dijo su hermana, Jimena Barón, mucho más acostumbrada a la parte mediática y polémica en todo lo vinculado al mundo del espectáculo.



“Me dijo: ‘Mucha suerte y ¡no me nombres’”, contó Federico Barón sobre la tremenda advertencia que le hizo su hermana, que viene de semanas tranquilas, al menos por el momento.



Finalmente, con ánimos de adelantar cómo se comportará en El Hotel de los Famosos, Locho Loccisano le preguntó cuál es su peor defecto. “Soy desordenado y la verdad es que ronco mucho”, reconoció entre risas Federico Barón.

Jimena Barón y su hermano Federico. Redes sociales.



El Hotel de los Famosos ya puso en marcha su segunda edición, ya que comenzó a grabarse en octubre con 16 participantes, uno de ellos, Federico, el hermano de Jimena Barón. La misma saldrá al aire en la pantalla de El Trece en enero para competirle a Gran Hermano.



Pampita y el Chino Leunis serán nuevamente los conductores del reality show que se caracteriza por sus juegos de destreza física, donde los concursantes tienen que demostrar sus habilidades.