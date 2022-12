Aseguran que la novia de Julián Álvarez no se banca a la China Suárez: "Es una tremenda..."

Si Julián Álvarez es la estrella revelación de la Selección Nacional, su novia, María Emilia Ferrero, es la nueva “Primera Dama” del fútbol. Por eso, por estos días todo lo que haga o diga la cordobesa, incluso en su archivo de un año atrás, cobra especial relevancia.

En ese sentido, en A la tarde difundieron una información muy caliente que data de fines de 2021, cuando la China Suárez quedó en la mira de la opinión pública al salir a la luz su affaire con Mauro Icardi. En ese momento, la pareja de La Araña se pronunció muy claro de un lado: del de Wanda Nara.

“Esta información tendría que haber llegado antes porque es algo que tiene que ver con el Mundial”, arrancó Diego Estéves, antes de mandar al frente a la cordobesa con unos tremendos posteos anti-China Suárez.

“Las ‘mazzoquitas’ que nos siguen y nos miran todas las tardes nos comparten unos comentarios en redes sociales de Emilia Ferrero, que hoy es la primera dama del fútbol después de Antonela Roccuzzo, porque es la novia de Julián Álvarez, la espada de la Selección”, siguió el panelista.

La novia de la Araña en Qatar. Instagram María Emilia Ferrero.



Y avanzó: “Emilia le dedicó unos comentarios, sin rodeos, a la China Suárez. Una persona que me pidió no revelar su identidad me manda posteos elocuentes que son de hace un año, cuando explotó el Wandagate”.

¿Qué decía en sus redes María Emilia Ferrero sobre la actriz, hoy muy de novia con Rusherking? Según Estéves, subió a sus historias una foto de Eugenia Suárez con un comentario fulminante: “‘Tremenda cínica y se hace la víctima”.

La cordobesa en un festival de folklore. Instagram María Emilia Ferrero.

“No sé si es amiga de Wanda, pero cuida su territorio”, añadió el panelista de América. Mirando su celular, agregó que la cordobesa también entonces la cordobesa se despachó contra la ex ATAV publicando una foto donde se la veía al lado de Eugenia Tobal (ex de Nico Cabré), con una leyenda: “´Esta mina es un sorete’”.

Como sea, hoy Emilia está lejos de pensar en la China Suárez, totalmente en otra sintonía. Instalada en Qatar para alentar a su novio, la nueva figura de la Scaloneta, la joven palpita desde adentro la gran final contra Francia, brindando su soporte emocional, como lo hace desde que empezó su relación con el crack.