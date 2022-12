Angela Torres se sinceró sobre su sexualidad: "Soy bi hace bastante"

Ángela Torres estuvo invitada al programa República Z que conducen Tupi Saravia, La Tía Sebi, Stefano de Gregorio y Julieta Puente. Durante la charla, la actriz y cantante habló de su actualidad profesional.

"Fue difícil tomar la decisión de dejar algo que hago de chiquita, aunque dejar suena fuerte, sí tomé un break", señaló sobre la decisión de tomarse una pausa en la actuación para dedicarse de lleno a la música.

"Empecé terapia por primera vez, que fue clave y ahí me di cuenta que mi sueño de toda la vida, desde que tengo un año, es cantar", agregó.

Hacia el final del envío, le mostraron las búsquedas más populares en Internet vinculadas a su nombre. La primera, es si tiene cirugías. "Estoy distinta porque crecí. Ni siquiera me hago el perfilado de cejas", aseguró enfática. "Me hice un poco la boca, sí. Es literalmente lo único que me hice", admitió.

"¿Te enamoraste alguna vez de una mujer?", le preguntó Juli Puente. "Me he mambeado, no sé si me llegué a enamorar. Esto fue a los 17, soy bi hace bastante. Hace bastante soy tortona", enfatizó Torres. Y luego reconoció haber tenido una pareja abierta. "No estuve soltera casi nunca, pero tuve seis años de una pareja abierta. Estábamos muy enamorados y confiábamos en el otro. No nos íbamos a faltar el respeto", señaló.