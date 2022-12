La Fiesta de la Cerveza convocó a más de 50 mil personas

Este fin de semana se realizó la edición número 15 de la Fiesta de la Cerveza. El evento, ya un clásico en la agenda mendocina, se realizó viernes, sábado y domingo en el parque San Vicente. Entre las tres noches, las dos últimas con entradas agotadas, más de 50 mil personas dijeron presente.

Este encuentro no solo se ha transformado en un clásico de la agenda local, sino que a nivel nacional es una de las fechas fuertes que seduce a las bandas. Nombres de primera línea como Nicki Nicole, Ciro y Los Persas, Conociendo Rusia y No Te Va Gustar ven con buenos ojos poder formar parte de este line up por la gran convocatoria que tiene y por el tremendo despliegue técnico lo que garantiza un show de calidad.

Conociendo Rusia fue una de las mejores que bandas que pasó sobre el escenario de la Fiesta de la Cerveza.

Sin ir más lejos, los uruguayos de NTVG cerraron sus shows del año en el país con el recital que realizaron el domingo. Conociendo Rusia, por su parte, como también Ciro y Los Persas, actuaron previo a dos espectáculos muy importantes para ambos como son el Movistar Arena y el Luna Park, respectivamente. Nicki Nicole volvió a la provincia y se presentó por segunda vez, luego de su show en una de las repeticiones de la última Fiesta Nacional de la Vendimia.

Entonces esta fiesta se ubica como el más importante que se realiza en Mendoza y uno de los más convocantes del país (acomodándose a la disponibilidad de predio). Pero no solo se destacan los shows de nivel internacional que pisan dicho escenario sino que además se le da mucha importancia a las bandas locales.

No Te Va Gustar cerró la edición 15 de la Fiesta de la Cerveza.

En total fueron 15 las bandas mendocinas que tuvieron espacio en la grilla. Algunas con una extensa trayectoria como Karamelo Santo que festejó sus 25 años o Alejo y Valentín, una banda joven, pero con un futuro muy prometedor, y algunas que están dando sus primeros pasos y pueden mostrarse en este tipo de eventos tan trascendentales para su carrera.

VHS, La Blunty, La Lucia, Maurito and The Rufos y Alejo y Valentín, fueron la antesala de Nicki Nicole el viernes. Agitados, Perro Cochino, Venus miente, El álamo, Chancho Va y Karamelo subieron al escenario el domingo. Camila Coccia, Fantasmas del subsuelo, Lexy Frank, Toby Deltin y Batos fueron los mendocinos seleccionados para ser el preámbulo de Conociendo Rusia y NTVG.

Karamelo Santo festejó sus 25 años en la Fiesta de la Cerveza.

En estas 15 ediciones la Fiesta de la Cerveza ha ido creciendo a pasos agigantados, tanto en lo musical como en lo organizativo. Sumado a lo mencionado anteriormente, este festival también se destaca por su compromiso ecológico, solidario y familiar.

Tiendas de todo tipo hubo en la Fiesta de la Cerveza.

Diferentes stands con juegos, tiendas de todo tipo, un gran número de food truck y de puestos de venta de cerveza, entrega gratuita de agua, un Beer Truck municipal solidario, también enaltecen este evento godoicruceño que además permitía canjear botellas plásticas y latas por carga para la tarjeta SUBE y otros beneficios (EcoCanje). Más de 50 mil personas dijeron presente en la Fiesta de la Cerveza a lo largo de los tres días.

Desde aquella primera edición en el 2008 a la actualidad, Godoy Cruz ha mantenido y mejorado, algo no menor, esta fiesta tan convocante. Sin dudas que el departamento del oeste de Mendoza pica en punta en lo cultural, ya que además será la encargada de abrir el calendario de las vendimias departamentales (este viernes 17), nada más y nada menos, que con la presentación del nuevo disco de La Skandalosa Tripulación como cierre.