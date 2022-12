La fuerte denuncia de Fabián Doman: “Me hackearon y están pidiendo…”

Fabián Doman hace algunas horas realizó una fuerte denuncia mediante su cuenta de Twitter. El conductor reveló que le hackearon WhatsApp y que están pidiendo dinero a su nombre. En la red social del pajarito reveló detalles y pidió por favor que estuvieran atentos.

"En la noche de hoy me hackearon la cuenta de WhatsApp de mi teléfono celular. Ya han comenzado a pedir plata en mi nombre. Solicitan hacer una transferencia. No la hagan. Es falso. Ya di cuenta de la situación a las autoridades", escribió el conductor en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que hace algunos días, Fabián se despidió de su programa y se mostró muy emocionado: "Voy a mencionar a la producción, pero voy a arrancar por los directores, Gustavo Peduto y Raúl Rosales. Bettina Benítez en tape, Belén Gómez en graph, a la que torturo todo el tiempo".

"Porque yo veo televisión sin volumen, leo los graphs. A vos (se dirige a Silvia Fernández Barrio) te pasa lo mismo, somos gente de edad avanzada. A Josefina Genta, la genia de los informes; a Agustina Casanova, la ídola que soportó los móviles todo el año”, expresó.

Y continuó: "Para ustedes seis, ¿qué les voy a decir? La verdad, ustedes fueron elegidos rapidísimo, y la verdad que acertamos y fue extraordinario. Ustedes ya saben que, si vuelvo a trabajar, los voy a convocar. A todos gracias, siempre voy a ser periodista, siempre voy a ser conductor de televisión. Voy a volver en algún momento".

Además, Doman le tiró un palito a Ángel por su partida: "Antes de cerrar, ayer (miércoles 23 de noviembre) Ángel decía que algunos panelistas se enteraron antes de que se vaya Fabián y otros más tarde. No, no, no fue así, corté la llamada con el canal y ahí nomás se lo escribí en WhatsApp".

"Se enteraron todos antes que los medios, antes que Ángel. Voy a estar muy ocupado con Independiente. No lo hice por Marcelo (Tinelli en San Lorenzo), lo hago por mí, el club me necesita hoy. Todos los presidentes de los clubes tienen infinidad de laburos, pero cuando estás en tele, parece que...", finalizó.