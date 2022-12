Zulma Lobato confesó cuál fue el sueño que cumplió a los 65 años

Luego de haber pasado un 2022 repleto de problemas, tanto de salud como económicos, Zulma Lobato cumplió 65 años el último jueves 8 de diciembre y ya anunció hace unos días que lo festejará junto a sus fans en un boliche de Mar del Plata.



La mediática quiere celebrar luego de tantas pálidas y, en diálogo con Radio Mitre, hizo un repaso de su trayectoria como actriz y cantante, además de hablar de cómo es actualmente su vida, con todas las dificultades que tiene que afrontar.



Zulma Lobato viajó hace unos días a Mar del Plata para festejar su cumpleaños y, según contó, es un lugar muy especial ya que allí hizo su debut en el año 2009 con la obra “Soy Zulma Lobato, con esta los mato”.





“Llenaba el teatro todas las noches. Me di el gusto de usar el conchero y el tetero como las vedettes de los 70”, recordó la mediática, que hoy vive una realidad muy diferente y de la cual está intentando salir.



A partir de esos días, Zulma no detuvo su crecimiento. Poco después llegó a los estudios de Crónica TV, se sentó junto a Anabella Ascar y fue conocida en cada rincón del país. “Ella era una chica del noticiero que no la conocía nadie. Se hizo famosa cuando empecé a ir a su programa”, contó.



En el que fue tal vez el punto más alto de su carrera, tuvo una crisis en pleno aire de Crónica TV y aquel momento quedó registrado por las cámaras, que nunca dejaron de grabar. Fue así como Zulma Lobato le hizo un juicio al canal por no respetar su intimidad e imagen, que finalmente ganó. Aún espera cobrar ese dinero.





“Si esto sale, me gustaría ir a probar suerte a España, porque allá soy muy conocida. Si me va bien, ganaría en euros y compraría un terreno grande en Mar del Plata”, expresó Zulma como sueño que quiere alcanzar.



Sucede que la mediática no tiene nada fácil conseguir trabajo en la Argentina en estos momentos. “Estoy prohibida en la televisión. Por qué, no me dicen. Después de que salí en Crónica, hasta el 2012 estuve haciendo TV, pero no me llamaron más”, comentó Zulma.