El gesto de Lali Espósito tras la crítica de Lionel Messi al árbitro Mateu Lahoz

Lali Espósito apoyó a Lionel Messi tras su contundente crítica al árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz, quien estuvo a cargo del partido entre Argentina y Países Bajos en el Mundial Qatar. Tras finalizar el encuentro, el ídolo del fútbol nacional cuestionó que el español no estaba a la altura de las circunstancias, y la cantante se solidarizó con un elocuente gesto.

Tras el revuelo por el cuestionado desempeño de Mateu Lahoz, el propio árbitro se encargó de advertir en su cuenta de Twitter que bloquearía a quienes se dirijan a él en términos ofensivos.

Entre las figuras del ámbito del espectáculo que respondieron el mensaje de Mateu Lahoz, se anotó Lali Espósito, quien optó por utilizar la misma frase que Lionel Messi le dijo al jugador neerlandés Wout Weghorst en medio de una nota tras el partido: “Andá pa’ allá bobo”.

Recordemos que Mateu Lahoz batió el récord de tarjetas amarillas en el Mundial de Qatar y quedó en el ojo de la polémica. “La FIFA no puede poner un arbitro así en esta instancia”, cuestionó sin rodeos Lionel Messi.

El árbitro en cuestión ya había participado en dos partidos previos durante el Mundial de Qatar. El accionar del español quedó en la mira, y más allá del aluvión de cuestionamientos en su contra en las redes sociales, figuras como Marley y Lali Espósito también se encargaron de ponerle los puntos.

Además, Messi ya tiene un historial con Mateu Lahoz de los tiempos en que el futbolista jugaba en el Barcelona. “Si hablás te sancionan, la FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias, no puede poner un árbitro que no está a la altura”, arremetió el capitán de la Selección argentina tras el encuentro ante Países Bajos.