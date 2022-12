La hermana de Thiago de Gran Hermano confesó por qué intentó suicidarse

La historia de Thiago Medina revolucionó a Gran Hermano, su inclusión en el reality generó mucha empatía y maximizó la lupa en las dificultades de su familia, que incluso se animó a mostrarse y brindó muchos móviles en la televisión para contar su realidad de complejidades económicas.

Dentro de esa visibilidad, Camila, la hermana mayor del participante del reality, tomó las riendas por su verborragia y su semblante amable. Por eso, ha compartido una gama enorme de pensamientos y también de detalles del entramado familiar.

La joven experimentó una circunstancia adversa, porque hace tres semanas denunció al papá de Thiago por violencia hogareña, lo que derivó en una detención, una investigación y ahora una medida de una restricción perimetral para Jorge Medina.

La resolución de la recuperación de la libertad del hombre de 54 años generó un diálogo de Camila con Ulises Jaitt, en su ciclo radial, y ahí explicó sus sensaciones: "Estoy bien, estoy saliendo adelante con mi familia. La estoy luchando sola y bien orgullosa de mi misma. Estoy saliendo adelante con mis hermanos después de todo lo que nos toca vivir".

En esa charla, la hermana de Thiago abrió su corazón para recordar un episodio desgarrador, una decisión dolorosa que tomó en el momento en que perdió a su madre. Así, la joven confesó que intentó quitarse la vida, que llegó a colgarse de una soga y también narró el desenlace algo místico.

“La pérdida de mi mamá. Es algo que no pudo cicatrizar, a veces la sigo esperando. Sigo de pie y saliendo adelante. Tuve bajones... Pensé en matarme", comenzó en su relato de aquella experiencia angustiante, en la que se sumió en una profunda depresión.

En cuanto al momento preciso de ese intento de suicidio, Camila describió: "Me fui a la costa una vez y no se que pasó, pero sé que estuvo mi mamá ahí. Quise ahorcarme en un árbol, pero se cortó la soga. Son cosas de la vida, tenía 18 o 19 años, hoy tengo 28 años y no haría algo así".