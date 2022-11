Cinthia Fernández aplaudió la muerte de un ladrón a manos de un policía: "Uno menos"

Una vez más, Cinthia Fernández se mostró muy controversial en Momento D, al festejar ante las cámaras la muerte de un ladrón, que cayó en medio de un tiroteo con un policía en el medio de un robo en Ingeniero Budge.

El dramático episodio en el que el delincuente perdió la vida quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y lo transmitieron en el programa de El Trece, donde la mamá de Bella, Francesca y Charis se desempeña como panelista.

“Le van a robar y empiezan los tiros. Balacera en la calle. Parece una película, pero es acá. El policía que, lógicamente, conoce el manejo del arma y cómo hay que hacer en estos casos... Y queda abatido ahí”, arrancó el Pollo Álvarez, a lo que la morocha exclamó, a viva voz: “¡Uno menos!”.

Al festejo de Fernández le siguió el comentario de Pampito, que destacó el trabajo del policía: “Un héroe. Si no, queda como que estamos del lado del delincuente. ¿Y hasta cuándo vamos a estar del lado del delincuente?”.“Obvio. A mí me da tanta alegría, chicos”, añadió Cinthia.

“Yo no voy a festejar una muerte, pero el policía claramente está cumpliendo con su trabajo”, siguió el panelista, a lo que la morocha dejó en claro su postura. “Yo sí. ¿Puedo explicar por qué festejo que se muera un chorro? Y me pasa en cada ocasión que veo que un chorro muere, discúlpenme”, señaló.

“Yo considero que vos podés tener una situación de vida muy precaria, yo entiendo todo el trasfondo que puede tener una persona que sale y elige esa vida. Discúlpenme, no me importa, es la vida de él o la vida del otro”, ahondó la ex angelita.

“Porque si ese tipo no tenía arma, y no se defendía, y el tipo le encajaba un balazo, estábamos hoy haciendo el móvil con toda la familia llorando a un padre de criaturas, a una esposa”, indicó.

“Entonces, la verdad, discúlpenme, lo celebro. Hay maneras de buscar laburo, hay maneras de ganarse la vida. Uno menos chicos, felicitaciones”, cerró Cinthia, sin vueltas, siempre polémica con sus dichos y actitudes.