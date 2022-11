Escándalo total en Telefe por la guerra entre Marley y Santiago del Moro

Los rumores de una pésima relación entre Marley y Santiago del Moro vienen circulando desde hace tiempo. Todo se filtró días antes de la entrega de premios de los Martín Fierro, cuando se conoció que el conductor de Gran Hermano quería ser el que llevara al frente la ceremonia, pero su compañero de canal se quedó con el privilegio.

En ese momento, el encargado de sacar a la luz la contienda fue Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (El Trece), quien además aseguró: “No es la primera vez que se enfrentan por la conducción de los premios”.

“Viven esta guerra sorda, que no es la primera, y además ya han tenido problemas por cuántos formatos tiene uno y cuántos el otro. Lo que reavivó esta guerra entre los conductores fue la entrega de los Martín Fierro”, sumó el periodista el pasado abril sobre Marley y Santiago del Moro.

Ahora, esta interna se puso mucho más caliente con el estreno de Gran Hermano. Todo tendría que ver con el éxito que está teniendo el reality que se quedó con el primer time de Telefe, algo que al papá de Mirko no le está gustando demasiado.

Fue Marina Calabró en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), quien confió la información: "El primir rifirrafe es entre Marley y Santiago Del Moro porque claro, tenemos a Del Moro súper potente y a Marley que es el histórico rey del prime time en Telefe”.

"Entonces bueno, ahí siempre hay como si esta vez le tocara a Del Moro o si otra vez será Marley. Hay una historia muy linda que para mi es folklore y que Marley no se me ofenda... pero hay una leyenda urbana que dice que Marley te clava piquete si no conduce él solo”, reveló la periodista.

Ante estas palabras, Rodrigo Lussich volvió a redoblar la apuesta y se refirió nuevamente a la disputa en el programa de El Trece. “Marley se adapta a todos los formatos, te hace un reality show, te hace un programa más chiquito, un viaje, el Mundial... Él está para siempre pero si lo ponen a Del Moro, no hay lugar para los dos”, aseguró.

Actor seguido, Adrián Pallares sumó su opinión al respecto y dejó una puerta abierta para seguir alimentando los rumores: "Ningún canal de televisión ha tenido lugar para dos estrellas. No lo ha tenido con Mirtha Legrand y con Susana Giménez el mismo canal, tampoco con Marcelo Tinelli y con Susana... se odiaban, se llevaban mal”.